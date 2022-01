Oberhof (Od našeho zpravodaje) - Co země, to jiný recept na závěrečnou přípravu před olympiádou. Aspoň tak to v současném biatlonu je. Třeba Norové (vyjma lídryně Světového poháru Marte Olsbuové-Röiselandové) vynechají příští víkend Ruhpolding. Áčko místo toho absolvuje vysokohorské soustředění, než se přesune na poslední kolo Světového poháru před olympiádou do Anterselvy. Češi nic takového neplánují.