Jsem ráda, že se mi běželo líp. Tak jen aby to vydrželo, doufá Davidová

Jessica Jislová na trati sprintu v Oberhofu.

Jako jedna z pouhých osmi závodnic jste zvládla sprint čistě. Spokojenost?

Musím říct, že jsem za tu nulu dneska strašně ráda, protože na trati to nebylo úplně ono. Fakt jsem ráda, že jsem si nepřidala další metry navíc.

To je fakt, v běhu jste zaostala o 1:52 minuty. Kde hledat příčinu?

No, to je strašně moc. To je ještě víc, než jsem čekala, ale já jsem už před startem věděla, že to není ono. Necítila jsem se vůbec dobře. Dneska jsou skoro až neregulérní podmínky na trati, protože tam když někoho potkáte, můžete se schovat. Je to o dost větší výhoda, než když s větrem bojujete sám. I díky tomu jsou pak tak velké rozdíly v běžeckých časech.

Vy jste si na trati nepomohla s nikým?

Až v tom posledním kole. Jinak jsem jela sama, nebo jsem potkala holky, které byly ještě pomalejší než já. Úplně štěstí jsem na to dneska neměla.

I tak z toho pro vás jsou historicky první body z Oberhofu.

Je to tak, dozvěděla jsem se to včera a hrozně mě to překvapilo. Byl to takový můj cíl na dnešek – urvat aspoň nějaké body, abych v Oberhofu neměla až takhle špatnou bilanci.

Je to i určité potvrzení vaší skvělé formy v posledních týdnech? Potřebovala jste podobný výsledek?

Určitě. Když se povedl ten závod ve Francii, hned jsem věděla, že to bude strašně těžké zopakovat. Na druhou stranu bych nechtěla, aby to byla jen jedna taková vlaštovka. Doufám, že i tenhle závod ukáže, že to nebyl náhodný výsledek.