Nepříjemné déja vu. Covid v Oberhofu zas po roce straší české biatlonisty

Pozitivní výsledek testu měl podle informací iDNES.cz právě Mikuláš Karlík, se kterým se Tereza Voborníková viděla.

Proto i ona musela nastoupit do karantény, byť její výsledek byl negativní.

U Karlíka je podle dostupných informací stále ve hře i falešná pozitivita. Tak či tak musí v příštích dnech podstoupit dva další testy s negativním výsledkem.

Ani Karlík, ani Voborníková každopádně závody v Oberhofu nestihnou, za týden v Ruhpoldingu už se ale objevit mohou.

Oba trávili povánoční soustředění v rakouském Obertilliachu, kde byly rovněž Markéta Davidová s Jessicou Jislovou.

„Ale všichni tam byli izolovaní. Terka se s Mikulášem viděla, ale Markéta spala v úplně jiném baráku, Jess taky. Sami nevíme, kde to Mikuláš mohl chytit, protože jsme se snažili být úplně mimo všech. Musíme si dávat pozor, ve zdraví to vydržet až do olympiády,“ řekl na středečním tréninku přímo v Oberhofu kouč žen Jiří Holubec.

Podle něj jsou nyní v Oberhofu na hotelu i Markéta Davidová s Jessikou Jislovou v menší izolaci, jen kdyby náhodou.

V Obertilliachu během Vánoc netrénovali jen Češi. Byli tam i biatlonisté z dalších zemí – z Běloruska, z Rakouska… Žádný pozitivní test ale zatím nehlásí.

„Nemáme zprávy o tom, že by byl někdo další nemocný,“ říká Holubec.

„Měly jsme s Makulí štěstí, že jsme tam vlastně společně s Terkou a Mikulášem vůbec nebyly. Tak snad se tomu vyhneme, i když je to složité. Člověk si dává 90 procent času pozor a pak jednou trochu poleví a zrovna potká někoho s covidem. Je to i trochu o štěstí,“ prozradila Jislová.

Loni si vlastně český tým procházel něčím dost podobným.

Ještě před startem prvního lednového Světového poháru kvůli pozitivním testům na covid z nominace vypadli Michal Krčmář s Adamem Václavíkem. O pár dni později už testy v Oberhofu odhalily pozitivního i Vítězslava Horniga, se kterým na pokoji bydlel Tomáš Krupčík – i on musel do karantény.

Následoval Tomáš Mikyska, který zase bydlel s Milanem Žemličkou. A nakazili se i servismani, proto musel se servisem vypomáhat i Michal Šlesingr.

„Takhle bláznivé nominace jsem ještě nezažil,“ líčil tehdy kouč mužů Ondřej Rybář.

Chvíli to dokonce vypadalo, že Češi v Oberhofu ani nepostaví štafetu. Až na poslední chvíli se ale z IBU Cupu přesunuli junioři Mikuláš Karlík s Jonášem Marečkem, kteří doplnili Ondřeje Moravce s Jakubem Štvrteckým.

Češi tehdy dojeli osmnáctí.

„Teď všichni věříme, že to bude v pohodě. Nikdo žádné příznaky nemá, všichni jsou zdraví,“ říká Holubec.

Tak či tak, Karlíka s Voborníkovou v sestavě nahradí Žemlička s Vinklárkovou. Právě Žemličku měl přitom v áčku nahradit Vítězslav Hornig, ale po vypadnutí Karlíka dorazili do Oberhofu oba dva.

Vítězslav Hornig už se objevil i na startu sezony v Östersundu.

Hornig zajel slušně na IBU Cupu právě v rakouském Obertilliachu před Vánocemi, kde skončil šestnáctý.

„Víťa ukázal, že po nachlazení nabírá formu. Jako spolehlivého střelce bychom ho rádi vyzkoušeli v závodě smíšených štafet nebo dvojic. Na IBU Cupu si nevedl špatně ani běžecky. Ale samozřejmě uvidíme, jak dopadne sprint,“ řekl pro svazový web trenér mužů Ondřej Rybář.

Tohle všechno pochopitelně ještě více zamotává nominaci na olympijské hry v Pekingu, které startují už za měsíc.

Do té se ještě můžou vejít třeba i Tomáš Mikyska, Tomáš Krupčík nebo Jonáš Mareček, kteří budou závodit na IBU Cupu v Orsblie. Nominace se uzavírá před třetím lednovým Světovým pohárem v Anterselvě.