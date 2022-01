Dneska za tři. Nějak jsem si s tím poradil, ale určitě ne na výbornou, říká Krčmář

Jak byste závod zhodnotil?

Teď se mě ptali, jakou bych si dal známku… Dneska tak za tři, dobrý.

Proč není hodnocení lepší?

Protože mě trochu mrzí ta stojka, kde jsem si s pátou ranou měl poradit trochu líp. Měl jsem ji ještě odložit, ještě jednou prodýchnout. Dvě chyby jsou moc, s tím spokojený být nemůžu.

Na trati to bylo docela slušné, zaznamenal jste 23. nejrychlejší čas.

Na té jsem měl trochu smůlu v prvním kole, kdy jsem měl opravdu špatné podmínky, hodně foukalo oproti druhému a třetímu kolu, kdy se vítr už trochu uklidnil. Tam jsem nějaké vteřiny nechal. A když takhle v Oberhofu nárazově fouká, je to složité hlavně na střelnici. Někdo střílí déle, někdo potřebuje méně času. Já si s tím tak nějak poradil, ale určitě ne na výbornou.

Kouč Ondřej Rybář vás chválil hlavně za položku vleže, kdy jste si na lepší podmínky dost dlouho počkal.

Ono to souvisí s tím prvním kolem, kdy jsem i na trati ztrácel, protože přicházely fakt silné poryvy. Kdybych to porovnal pak s druhým a třetím kolem, určitě jsem v tom prvním byl třeba o 10 sekund pomalejší kvůli tomu silnému větru. A na střelnici v tu chvíli vůbec nešlo střílet. Do flinty foukalo, až se klepala. Pak to je vyloženě o náhodě, proto jsem musel čekat a takhle to provést.

Před první střelbou vás dojel i Johannes Thingnes Bö, který startoval půl minuty za vámi.

Dojel mě kousek před střelnicí, takže jsem o něm věděl, ale člověk si stejně pak musí dělat to, co potřebuje. Já jsem trochu tušil, že to v prvním kole napálí, takže mě to až tak nepřekvapilo.

Jak těžké je vlastně psychicky se na podobný závod připravit, když o den dříve tady svítí slunce a jsou ideální podmínky?

Děláme venkovní sport a já podle předpovědi věděl, že to takhle bude, takže jsem s tím počítal. Spíš jsem to včerejší počasí bral jako bonus, protože takhle to tady v Oberhofu je. Jsou to náročné závody, ale mě baví. Sníh mi nevadí, déšť by byl horší.

V dalších dnech má taky vydatně sněžit, to se těšíte, ne?

Ono se to trochu honí. Buď v sobotu nebo v neděli nás určitě potká silná chumelenice, uvidíme, jestli to sem vítr sfoukne dřív nebo později. Ale mně sníh nevadí, takže to je v klidu.

V sobotu vás čekají smíšené štafety. Jel byste raději tu klasickou, nebo jen tu ve dvou?

Je mi to jedno, ale myslím si, že i trenéři budou přemýšlet tak, že před olympiádou je to jediná smíšená štafeta, na olympiádě totiž single mix není. Takže by možná bylo dobré si vyzkoušet nějaké složení pro olympiádu, ale to je jen můj pohled, s trenéry jsme to zatím neřešili.