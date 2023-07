Pošťouchnout správným směrem. Hruban načal poslední reprezentační kapitolu

„Z dřívějšího týmu nás zatím moc nezbylo. Je to ale přirozené a generační obměna je potřeba. Letošní léto je ideální k tomu, aby se do toho kluci, kteří jsou tu poprvé, nebo toho ještě tolik nenahráli, zapojili,“ uvedl Hruban.

Vedle dříve omluvených Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Patrika Audy či Ondřeje Balvína chybí v úvodní části přípravy také Jaromír Bohačík, Martin Peterka nebo Vít Krejčí. V aktuálně třináctičlenném týmu debutují Matěj Svoboda, Spencer Svejcar a Michal Kozák.

„Bude na nás (zkušenějších), abychom dokázali přenést dřívější atmosféru a chemii týmu, která fungovala. Rád bych ještě v roce nebo dvou, které v reprezentaci mám, předal, co můžu, a trochu je pošťouchnul správným směrem,“ doplnil Hruban.

Dlouholetý reprezentant, který se podílel v roce 2019 na šestém místě z mistrovství světa, chce jít příkladem. Zvyká si také na spolupráci s novým trenérem Ocampem, který nahradil po deseti letech Ronena Ginzburga.

„Je vidět, že ví, co chce. Má věci pevně pod kontrolou a jasnou vizi. Ví, do čeho šel, a důkladně si vše zmapoval. Na hřišti se teprve uvidí. Zatím se hodně povídalo a málo hrálo, tak uvidíme, co se bude dít dál,“ podotkl Hruban.

V Británii startuje nová vlna

Devítinásobný domácí šampion s Nymburkem změnil po uplynulé sezoně angažmá. Po ročním působení v London Lions přestoupil do Choletu. „Rozhodlo hezké město a trenér, který se stal v minulé sezoně ve Francii koučem roku. Vyznává trochu jiný systém, než hraje většina francouzských týmů. Má tým hodně pod kontrolou a líbil se mi jeho koncept hry,“ řekl Hruban. „Cholet je také malé město. Londýn byl fajn, ale nebyl to úplně můj rodinný šálek čaje, takže se rádi vrátíme do klidnějšího prostředí,“ vysvětlil Hruban.

O francouzské lize se bavil i s reprezentačními spoluhráči Jaromírem Bohačíkem a Martinem Peterkou, kteří mají zkušenosti ze Štrasburku. „Jejich liga je hodně fyzická. Já tam ale nikoho nebudu brát na kila. Běhat umím a trojka je tam stejně daleko jako jinde,“ uvedl Hruban.

Působení v Londýně, kde získal treble za vítězství v lize, play off a poháru, hodnotil pozitivně. „Získat tam titul asi bylo jednodušší než v jiných zemích, ale pro klub to byla úspěšná sezona. Hodně věcí tam bylo poprvé a odstartovala se tím úplně nová vlna basketu v Anglii. Je to vidět i na tom, že týmy najednou chtějí hrát evropské poháry a přivádí nové hráče mimo Ameriku a Británii. To se dřív nestávalo. I ta jedna sezona, kdy jsem mohl být u zrodu, je docela fajn,“ dodal Hruban.