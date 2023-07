Po deseti letech změna. Ginzburg končí v roli hlavního kouče basketbalistů

Ginzburgovi skončil kontrakt po minulé sezoně, jeho odchod z role hlavního trenéra oficiálně oznámili zástupci federace ve středu dopoledne. Rozhodnutí vzešlo ze shody obou stran i s výhledem na další budoucnost národního týmu. Federace rovněž odtajnila dokument, který mapuje úspěšné angažmá rodáka z Tel Avivu u mužské reprezentace.

„Po deseti nádherných letech je čas se rozloučit. Zdá se, že všechno dobré jednou skončí. Jsem velmi hrdý na to, jakou cestu jsme společně ušli. Stali jsme se jedním z nejlepších národních týmů na celém světě a velmi výrazně se zapsali do historie Česka,“ vzkazuje Ginzburg.

Izraelský sympaťák se v českém basketbale poprvé objevil už v roce 2006, kdy začal působit jako asistent v Nymburce. O pět let později se ve středočeském klubu posunul do hlavní role, na konci roku 2013 převzal národní tým.

Už při nástupu do funkce prohlašoval: „Tenhle tým má potenciál dostat se na olympiádu.“

A partu kolem Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Jaromíra Bohačíka, Patrika Audy, Ondřeje Balvína či Vojtěcha Hrubana na sportovní svátek skutečně dovedl, basketbalisté se na hry do Tokia, které proběhly předloni, kvalifikovali poprvé v samostatné historii země.

Ještě předtím se vytáhli k sedmému místu z mistrovství Evropy 2015, následně zazářili při rovněž premiérovém vystoupení na světovém šampionátu v Číně, kde postoupili do čtvrtfinále a obsadili šestou pozici.

Ginzburg v říjnu roku 2020 získal české občanství, se svěřenci udržoval přátelské vztahy, dokázal z nich vymáčknout nejlepší umění. Vrcholem sehrané sestavy měl být loňský EuroBasket, který Česko spolupořádalo, národní tým však i vinou zranění Satoranského skončil až šestnáctý.

„Děkuji všem hráčům, kteří dosáhli výjimečné úrovně výkonnosti a za všech okolností bojovali, aby reprezentovali svou zemi se ctí. Děkuji jim za lásku, kterou do toho vložili, a za to, co při vší skromnosti obětovali,“ cení si Ginzburg.

„Poděkování patří samozřejmě i všem fanouškům, kteří nás po celé ty dlouhé roky podporovali. Jsem si jistý, že jsme vás učinili hrdými a společně jsme si vytvořili vzpomínky a emoce na celý život.“

Poslední zápas jako hlavní trenér národního týmu zažil 26. února 2023 při porážce v Černé Hoře na závěr neúspěšné kvalifikace o postup na letošní mistrovství světa.

Plnění dalších výzev už bude mít na starost nový trenér, podle informací iDNES.cz pochází ze Španělska a má bohaté zkušenosti z tamního prostředí. Představen bude v pátek dopoledne.

Jeho příchod zapadá i do výrazné generační obměny, která basketbalisty nyní čeká, většina hlavních opor z posledních sezon se ocitá v závěrečné fázi kariéry.

Nejbližší akcí pro nového kouče bude srpnová olympijská předkvalifikace, kterou reprezentanti odehrají v Estonsku, v případě postupu v Polsku. Sejdou se 18. července v Poděbradech, absolvují i přípravné turnaje v Portugalsku a Brně.