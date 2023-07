Nebudeme si vadit? Satoranský o dvou Češích v Barceloně i prvním titulu

„Už to začíná vypadat jako Slavíci Karla Gotta,“ prohodil Satoranský s úsměvem v narážce na fakt, že anketu ovládl už poosmé a je jejím rekordmanem. Na pomyslný trůn se vrátil po loňské pauze, kdy zvítězil právě jeho aktuální spoluhráč z Barcelony Veselý.

„S Honzou se neustále střídáme, což ukazuje, že si držíme nějakou výkonnost. Samozřejmě jsem šťastný, ale víc mi dělá radost, když tu vidím všechny z basketbalového prostředí,“ poznamenal mezi novináři po galavečeru v působivých prostorách Trojského zámku v Praze.

Jiří Welsch při vyhlašování řekl, že vy a Veselý jste dva nejlepší basketbalisté celé české historie. Souhlasíte?

To je subjektivní názor. Ale slyšet taková slova od někoho, koho si hráčsky a lidsky moc vážím, potěší na duši.

Hecovali jste se s Janem, kdo letos Basketbalistu roku vyhraje?

Honza Veselý podle mě nemá ani ponětí, že anketa probíhá. Já ho pak možná překvapím, že mu cenu za druhé místo přivezu. A možná mu o tom ani neřeknu. On po sezoně hodně vypíná, což je pro něj dobře. Je neuvěřitelné, kam se posunul. Už sice není takový atlet, ale je neskutečně chytrý hráč. A viděl jsem, co pro basket a tým dělá po celou sezonu.

Basketbalový rozehrávač Tomáš Satoranský opět ovládl anketu Basketbalista roku.

Jak tedy společné působení v Barceloně hodnotíte?

Jelikož jsme oba bouřliváci a hrajeme spolu od 14 let v reprezentacích, tak jsme se trochu báli, jestli si nebudeme po chvilce vadit. Ale nakonec nás to oba překvapilo. Přeci jen už máme oba rodinu a děti, takže jsme klidnější. Naopak jsme se vzájemně dost podporovali, což v sezoně pomohlo.

Trávili jste spolu i volný čas?

Bydleli jsme blízko od sebe, takže jsme dost často chodili na jídlo nebo se potkávali. Ale měli jsme tak intenzivní program, že ke konci sezony už chcete být se svou rodinou a v klidu.

Myslíte, že jste byli na hřišti využívaní podle představ?

Já si nemůžu na nic stěžovat. Na začátku sezony jsem měl zdravotní problémy s kotníkem, (který si zranil loni v srpnu), takže jsem víc hrát nemohl. Je dobře, že tým s tolika hráči velké kvality rotuje sestavu co nejvíc. A pak v play off jsem byl podle minutáže skoro nejvíc využívaný hráč a Veseláč byl hned za mnou. Sezona je dlouhá, někdy si říkáte, že můžete hrát déle, ale nakonec jsme měli podobně zápasů jak v NBA, takže tělo odpočinek potřebuje.

ČESKÉ HVĚZDY ŠAMPIONŮ. Podvacáté slaví basketbalisté Barcelony španělský titul. Jan Veselý (vlevo) a Tomáš Satoranský mají velký podíl.

Jak jste prožíval zisk první trofeje v kariéře? Ve 31 letech jste s Barcelonou vyhrál španělskou ACB.

Trochu nad tím přemýšlím a říkám si, proč jsem nic nevyhrál dřív. Přeci jen, když hrajete šest let NBA, tak je strašně těžké být v tom jednom týmu, který získá titul. Myslím, že kdybych zůstal v Evropě, tak bych zabojoval o více titulů. Ale tím, že jsem musel tak dlouho čekat, bylo vítězství o to sladší. Titul jsme si hodně užili.

Ve finále jste oplatili Realu Madrid vyřazení ze semifinále Final Four Euroligy. Jak zpětně hodnotíte čtvrté místo v prestižní evropské soutěži?

Formát je drastický. Ve Final Four rozhoduje jeden zápas o celé desetiměsíční sezoně… Tohle vyšlo Realu náramně. Jakmile se nám nedaří a nestřílíme dobře jako tým, přestaneme hrát, co umíme. Ve třetí čtvrtině jsme znervózněli, přitom jsme vedli o osm bodů.

V nadcházející sezoně čekají Barcelonu velké změny, přicházejí noví basketbalisté, trenérem bude Roger Grimau.

Jako hráči to sledujeme. Nějaké věci se řešily i během sezony, ale my se snažili soustředit na náš výkon. Uvidíme, jak to bude vypadat, těžko se dělají hodnocení, než trenéra poznáte. Charakterově bude trochu jiný typ než Šarunas (Jasikevičius), ale líbí se mi tým, který jsme začali stavět. Přišli mladí španělští hráči, složení vypadá nadějně.

Vy zůstáváte?

Doufám, že ano. Já s tím počítám. Rád bych tam v srpnu jel.

A co Jan? Spekuluje se, že má nabídky z jiných týmů.

Osobně jsem se s ním o tom nebavil. Taky jsem zaznamenal, že o něj byl zájem, ale jeho agent se vyjádřil jasně, že Honza zůstává v Barceloně, kde má podepsanou smlouvu na další rok. Takže můžu být klidný.

Tomáš Satoranský v dresu Barcelony

Reprezentaci bez vás čeká v srpnu olympijská předkvalifikace, na co spoluhráčům pod novým trenérem Diegem Ocampem věříte?

Doufám, že se poperou o postupové místo na další kvalifikaci. Uvidíme, jak Diego začlení do týmu svůj herní systém. Myslím, že se můžeme těšit na novou etapu nároďáku pod vedením nového trenéra.

Jak si užíváte odpočinkové léto?

Jsem docela nadšený, protože tělo oddych potřebovalo. I hlava. Sezona byla dlouhá, prakticky odstartovala zraněním v srpnu. A pak mi hned začal režim, že jsem nedělal nic jiného, než pomáhal kotníku, abych se mohl vrátit. To se pak otisklo i v sezoně. Teď jsem rád, že jsem zase v Česku. Za chvíli se začnu individuálně připravovat. A taky se těším, že poprvé zažiju s týmem celou přípravu a nebudu se vracet od nároďáku.