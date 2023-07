Hruban mění Londýn za Francii, může se vrátit do Ligy mistrů

Hruban loni opustil po deseti letech Nymburk, s kterým získal devět mistrovských titulů. Úspěchy sbíral i na svém prvním zahraničním angažmá, s Lions vyhrál britskou ligu, play off i pohár.

Do Cholet přišel jako poslední posila před novou sezonou. „Je to hráč s bohatými evropskými a mezinárodními zkušenostmi. Patří k lídrům české reprezentace. Hledal jsem střelce, který umí hlavně za tři body, a Vojtěch je na to specialista,“ uvedl trenér Choletu Laurent Vila.

„Hraje i velmi dobře bez míče, dokáže výborně využívat clony. Je neustále v pohybu, aby se dostal k otevřeným střelám. Má dobré basketbalové IQ,“ ocenil novou posilu kouč, který se v minulé sezoně podílel na postupu do finále FIBA Europe Cupu. Letos čeká klub boj o Ligu mistrů v kvalifikaci.

Cholet je francouzským šampionem z roku 2010, v letech 1998 a 1999 vyhrál domácí pohár.