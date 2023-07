Ocampova břitva v praxi. Jak Španěl mění český basketbal v rekordním čase

Fráze, že česká kabina a české sportovní prostředí obecně jsou věcmi vskutku specifickými, je sice omletá, ale zároveň pravdivá. I Ocampův předchůdce Ronen Ginzburg si musel zvykat.

Španělský odborník dobře ví, že se musí přizpůsobit a nemůže týmu vnutit své obyčeje. „Jsme jiní, tak to jednoduše je. My Španělé třeba obědváme ve dvě, vy už v půl dvanácté. S večeří je to podobné,“ líčí rozličnosti.

A tak hledá kompromisy. Snaží se, aby byl tým co nejvíc pospolu a komunikoval. Chce vytvořit pozitivní atmosféru, která se promítne i do zápasových výsledků. Zároveň tuší, že musí být opatrný.

„Snažím se aplikovat pár věcí, s nimiž mám dobrou zkušenost. Rozhodně ale neříkám: ‚Teď budeme dělat tohle, protože jsem nejchytřejší na světě a takhle jsem to vymyslel!‘“ zdůrazňuje.

Ocampo je zastáncem ostrých tréninků, žádné procházení se po palubovce s lenivou střelbou a bez tempa. „Možná jsou fyzicky náročné, ale bez nich to nejde. Kluci musí být pod určitým tlakem i během přípravy, protože v zápase ho máte vždycky,“ vykládá. „Občas je zase musíte nechat hrát, je to různé.“

Tak rád by vtloukal své myšlenky hráčům do hlav postupně, jenže za pár dní letí reprezentace na turnaj do Portugalska, pak si zahraje přípravné duely v Brně a v půlce srpna zahájí boj o postup na olympiádu do Paříže.

Musí tak měnit své postupy, na které byl zvyklý z koučování na klubové úrovni. „Můj přístup je naprosto rozdílný. Trénoval jsem třeba španělské mládežnické reprezentace, ale to taky nemůžete srovnávat. To jsou děti, tady mám profíky. V klubu máte leckdy třeba rok. Ale tady? Musíme efektivně využít veškerý čas, který máme. Nesmíte se rozhodovat špatně, protože vám nezbude žádný prostor, abyste své chyby napravili,“ rozvášní se.

Zatím mu v přípravě chybí Bohačík, Krejčí, Peterka a Kárník, kteří se připojí až později. S čerstvým podpisem ve francouzské lize v kapse zato dorazil do Poděbrad zkušený Vojtěch Hruban, kolem něhož se točí povětšinou mladíci.

Ocampo je nadšený, že má reprezentačního kapitána k dispozici. „Je pro mě velmi důležitý, a to hlavně teď na začátku. Věřím, že mě toho o místních hráčích spoustu naučí. Může mi vylíčit, kdo má jaké přednosti, jak se chová, co má rád,“ říká.

V krátkém časovém úseku před prvními zápasy touží Španěl mužstvu načrtnout svoji basketbalovou abecedu, vysvětlit zásady obrany v přechodové fázi, vytlačování soupeřů z podkošového prostoru nebo pohybu na útočné polovině.

Zároveň přiznává: „Víte, mně se to hrozně jednoduše vypráví, ale dostat to do týmu během dvou týdnů je strašlivě náročné.“ Poradí si?