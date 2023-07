Welsch se vrací k basketbalové reprezentaci v roli manažera

„Je to funkce, která bude spojovat nejen A-tým mužů, ale i dvacetileté reprezentanty i univerziádní tým. Na té pozici končí Michal Šob po olympijské kvalifikaci, protože bude pověřen jinými úkoly. Pravděpodobně dojde ještě k jedné změně, že k národnímu týmu přibude ještě jedna významná osobnost. Jirka dál povede akademii, kterou budujou s Michalem Ježdíkem. Zatím to působení je velmi úspěšné,“ řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze předseda basketbalové federace Miroslav Jansta k přesunu jednoho z pěti českých hráčů se zkušenostmi z NBA.

Welsch se na novou roli těší. „Předně bych chtěl říci, že se nejdřív začalo mluvit o vzniku té pozice a až potom ve spojení s tím přišlo moje jméno. Došli jsme k závěru, že je potřeba obnovit, co probíhalo, když byl Ronen Ginzburg trenérem národního týmu na plný úvazek. Pracoval exkluzivně pro českou basketbalovou reprezentaci během roku, navštěvoval hráče a vytvářel s nimi vztahy. Bylo to to, co nás dovedlo do nejúspěšnější doby. V momentě, kdy přijal i klubové angažmá, tak ta role šla trochu do pozadí,“ poukázal na Ginzburgovo angažmá v ukrajinském Prometeji.

Ocampo, který po deseti letech nahradil Ginzburga, bude působit zároveň ve druhé španělské lize v celku Tizona Burgos, takže část práce zastane Welsch, který nahradí i dosavadního manažera Šoba.

„Došli jsme k závěru, že z hlediska co neefektivnějšího fungování reprezentačního týmu je toto potřeba dělat. A také jednání s agenty, zajišťování maximální možné snahy, aby naši reprezentanti, kteří hrají v prestižních zahraničích klubech, byli pro potřeby reprezentace k dispozici v maximální možné míře,“ prohlásil Welsch.

Mají s Ocampem jasně vytyčené cíle. „Prvním je kvalifikovat se na EuroBasket 2025. Vyrazili jsme s panem předsedou (Miroslavem Janstou) a generálním sekretářem Michalem Konečným do Barcelony, kde jsme se potkali s Tomášem Satoranským a Janem Veselým na obědě. Tomáš nám tam jasně komunikoval závazek k reprezentačnímu týmu a ambice hrát na EuroBasketu 2025. Vnímal jsme to, že i my všichni bychom se měli k tomu jeho závazku připojit,“ konstatoval Welsch.

Druhým cílem je intenzivnější práce s nastupující generací mladších hráčů. „Vzniklo po EuroBasketu takové nějaké vakuum a atmosféra nejistoty, kdo bude pokračovat. Za mě nikdo ještě z úspěšného týmu neoznámil konec. Zároveň jednou přijde a my se na něj musíme začínat připravovat. Z mého pohledu není lepší muž než Diego Ocampo, kdo by s tou nastupující generací počínaje Vítem Krejčím a mladšími pracoval a zapojil je do mužského národního týmu. Třetím a takovým dlouhodobějším cílem je přinést jeho zkušenost a standardy profesionálního trenérského fungování ze Španělska, které je dnes basketbalovou zemí číslo 1 podle FIBA rankingu,“ prohlásil Welsch.

Na srpnové předkvalifikaci o olympijské hry v Paříží bude muset oželet Ocampo účast Satoranského, Veselého, ale i Ondřeje Balvína či Patrika Audy. „Jasným cílem na hřišti by měla být výhra. Nicméně i z komunikace, kterou jsme vedli při příchodu Diega i s panem předsedou (Janstou), tak úplně nejhlavnějším cílem tohoto léta je, aby došlo k efektivnímu přebrání fungování týmu. Skončila jedna etapa a začíná nová. Myslím, že je potřeba ji dobře nastavit a nastartovat. Cíl léta je, aby Diego a jeho realizační tým přebrali fungování reprezentačního týmu, hráči měli možnost poznat jeho styl práce a byli co nejvíce připravení na únor 2024, kdy proběhne první kvalifikační okno na EuroBasket 2025,“ dodal Welsch.