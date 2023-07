Satoranský s novým koučem repre dřel stovky hodin: Je tvrdý, ale lidský

Satoranský dorazil na tiskovou konferenci, kde nového kouče charakterizoval, sám letošní reprezentační léto vynechá, potřebuje doléčit už téměř rok staré zranění kotníku.

Co jste o Ocampovi za pět let spolupráce zjistil?

Zažil jsem ho jen jako asistenta, ale byl velice tvrdý, což je pro mladé hráče hodně důležité. Už v raném věku z nich dokázal vymáčknout co nejvíc, aby se stali profesionály. Individuální tréninky s ním mi pomohly, protože mi chyběla spousta věcí, abych se stal hráčem, kterým jsem dnes. Zároveň je to lidský trenér, takže kombinace tohohle může fungovat.

Při výběru nového kouče jste federaci pomáhal?

Samozřejmě to nebylo tak, že bych o jméně rozhodoval, ale Jirka Welsch s Mirkem Janstou byli za mnou a Honzou Veselým v Barceloně a prezentovali nám pár jmen, o kterých přemýšlejí. Řekli jsme jim naše názory, jsem rád, že pokračujeme v trendu zahraničního trenéra. Diego hodně českých hráčů zná a na pohovoru byl velmi připravený, což taky dokazuje, že o tu roli stál.

Ve Španělsku vedl nejen vás, ale i Ondřeje Balvína či Víta Krejčího. Bude to pro něj výhoda?

Stoprocentně. Úplně jsem zapomněl, že trénoval i Víťu, každopádně je to velké plus, protože on by měl patřit k hráčům, kteří by měli novou generaci vést. Je dobře, že ví, co od trenéra může očekávat.

Vidíte tedy příchod Ocampa i jako symbol blížící se generační obměny?

Myslím, že jo. Éra trenéra Ginzburga byla krásná a trvala deset let, ale její konec neznamená, že by starší generace měla končit. Cílem je postoupit na mistrovství Evropy 2025, zároveň chcete navázat na dřívější úspěchy, aby se nestaly jen generační věcí, jak to většinou u menších národů bývá. Měli bychom napodobit největší giganty evropského basketbalu Francii a Španělsko, kde výměna probíhá naprosto přirozeně.

Nový trenér českých basketbalistů Španěl Diego Ocampo pózuje po oficiálním uvedení do funkce.

Přinese nový trenér jiné pojetí, než jaké jste hráli pod Ronenem Ginzburgem?

Tohle dokážeme říct, až s Diegem budeme mít zkušenosti jako tým. Myslím, že je velice dobře informovaný, jak jsme v posledních deseti letech hráli a co pro nás Ronen Ginzburg znamenal, takže se bude snažit navázat na styl hry i atmosféru, která byla nejdůležitější součástí úspěchů. Má určitě obrovské zkušenosti z nejvyššího basketbalu, hra třeba bude jiná, ale bude vědět, jak pracovat s hráči, které má.

Vy sám jste musel hodně rozmýšlet, že letošní reprezentační léto, jehož vrcholem bude srpnová olympijská předkvalifikace, vynecháte?

Upřímně to zas tak těžké rozhodnutí nebylo, udělala jsem ho už před časem. Kotník jsem si poranil dost vážně, bylo trochu bláznivé, že jsem s ním šel do sezony naplno, protože ji to hodně ovlivnilo. Hlavně začátek jsem měl v Barceloně složitý. Jedna věc je hrát s kotníkem jednu akci, druhá pokračovat celou sezonu bez přestávky.

Nový trenér českých basketbalistů Španěl Diego Ocampo (vlevo) si podává ruku s předsedou ČBF Miroslavem Janstou.

Co vás tedy čeká teď?

Potřebuju si co nejvíc odpočinout, zároveň mám mnohem kratší letní přestávku než v NBA, takže chci být s rodinou. Překvapilo mě, jak je teď náročné hrát španělskou ligu a Euroligu zároveň, mám za sebou desetiměsíční sezonu se spoustou zápasů, takže volno potřebuju. Navíc mi příští rok bude 32, takže zdraví je přednější. Doufám, že mi tenhle odpočinek pomůže pro budoucí působení v národním týmu.

Barcelona v minulé sezoně získala španělský titul, ale v Eurolize skončila až čtvrtá. Vyměnila trenéra, po osmi letech v NBA přichází Willy Hernangómez. Znamená to, že příště už vyhrajete vše?

Další cíle určitě budou, abychom získali všechny tituly. Willy Hernangómez a Jan Veselý jsou pro mě nejlepší dvojicí pivotů v Evropě, s oběma jsem hodně dlouho hrál, s Willym budu už ve třetím týmu a moc se na to těším. Budeme mít spoustu změn, přišli tři španělští hráči, což je dobrý signál do budoucna. Uvidíme, jak si sedneme, ale zvuk týmu se mi zatím velice líbí.