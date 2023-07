Španělský kouč přebírá Čechy: Hrajte, co umíte. Klíčová je mentalita

„Ve Španělsku jsem pracoval pouze s mládežnickými týmy, takže tohle je pro mě asi největší sportovní výzva v životě,“ prohlásil 46letý Ocampo na páteční tiskové konferenci.

Vedení federace si pochvaluje, že jste na pohovor dorazil perfektně připravený. O angažmá jste tedy hodně stál?

Pravdou je, že jsem o tu práci ani moc nebojoval. A když netlačíte, tak jde všechno dobře. Na schůzku jsem se samozřejmě připravil, ale klíčové bylo, že proces byl z mé strany i ze strany české federace velmi přirozený.

Co chcete týmu přinést?

Líbí se mi, jak Češi hrají a jak se v minulosti zlepšili. Je důležité, aby zkušení hráči šli mladým příkladem v chování na hřišti i mimo něj. Mentalita je klíčová. Nezáleží mi na tom, kdo s námi je, nebo není. Musíme hrát jako tým, ať proti Španělsku, nebo Spojeným státům. Musíme být každou vteřinu konkurenceschopní. Pamatuju si, jak Tomáš Satoranský už v sedmnácti letech říkal, že bude hrát NBA. Tuhle mentalitu chceme co nejdřív vybudovat.

Vaší specialitou je prý rychlý basketbal.

Ano, hraju ho rád, ale nebudu ho chtít prosadit za každou cenu. Když na něj nemáte hráče, musíte styl změnit a přizpůsobit ho jejich dovednostem. Musíme být chytří a efektivní.

Jak budete pracovat s mladými hráči, kterých budete mít v týmu hodně?

Budu se jim snažit pomoct, ale důležité zlepšení nastane jen v případě, že ho chtějí oni sami. Já žádné kouzlo nemám, když se hráči nechtějí učit, nestane se nic. Role v národním týmu je jiná než v klubu, v reprezentaci musíte být hlavně podporovatelem hráčů, protože s nimi nemůžete pracovat na denní bázi. Cílem je, aby se cítili komfortně.

Budoucím tahounem má být 23letý Vít Krejčí, momentálně jediný Čech v NBA. Vy jste s ním pracoval už v Zaragoze, jak se na něj těšíte?

Vím, jaký je. Doufám, že bude lídrem, ale když na něj budeme tlačit, tak se to nepovede. Musíme být trpěliví, styl v NBA není stejný jako v Evropě, jeho role v klubu bude jiná než v národním týmu. Jsem rád, že teď hraje Letní ligu a po ní se chce připojit k nám. To ukazuje jeho odhodlání.

A o české lize máte přehled?

Strávil jsem tu ještě před covidem jeden měsíc a od té doby sleduju zdejší soutěž mnohem víc. Znám hodně hráčů, pomáhat mi bude asistent Jan Šotnar (kouč Ústí nad Labem). Hráče budeme sledovat měsíc po měsíci, na videu i osobně. Sám to nezvládnu, pomůže mi realizační tým i Jiří Welsch (nový generální manažer mužských reprezentačních týmů). Chci udělat fungující systém, abychom všechny hráče sledovali a měli o všech nové informace. Stejně tak chceme pracovat s mladými.

Soustředění začínáte příští týden, čekají vás dva přípravné turnaje a v srpnu olympijská předkvalifikace. Budete mít dost času poznat tým?

Radši bych měl na přípravu šest měsíců jako každý kouč. (směje se) Ale ne, chápeme, že času nemáme moc, takže je důležité, abychom ho využili. Nemůžeme to přehnat a zahrnout hráče milionem věcí. Musíte přesně vědět, co hráči potřebují, ne co já chci. Chceme, aby získali sebevědomí, že mají hrát, co umějí. Dobře bráníš, tak braň. Chceme se odpíchnout od jejich silných stránek. Na začátku je důležité hráče sledovat a studovat, uvidím, jak budou reagovat, když na ně zatlačím, dám jim pozitivní, nebo i negativní zpětnou vazbu.