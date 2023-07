Šotnar o reprezentaci: Neváhal jsem ani vteřinu, je skvělé být v týmu se Satym

„Oslovil mě Jirka Welsch,“ jmenoval Šotnar generálního manažera mužských reprezentací, „a já jsem neváhal ani vteřinu.“

Proč?

Protože pracovat pod zahraničním trenérem pro mě bylo něco co jsem možná i ve své kariéře hledal. Když jsem byl asistent, tak vždy pod českým koučem. A myslím si, že český basketbal potřebuje nějaké impulzy zvenčí. I já. Pro mě je skvělá zpráva, že budu spolupracovat s trenérem, který má obrovské zkušenosti z Evropy, z nejvyššího basketbalu, dlouhá léta trénoval ve Španělsku nebo bundeslize. To pro mě bylo při rozhodování velké plus.

Už jste se viděli?

Zatím jsme fungovali na bázi telekonferencí. Dostal jsem za úkol zmapovat hráče, které ještě tolik nezná. Osobně se setkáme až na úterním srazu v Poděbradech, začneme mítinkem realizačního týmu. Působí na mě pozitivně, domlouváme se anglicky, stejně tak s druhým, španělským asistentem.

Vaše kariéra strmě stoupá.

Když nad tím přemýšlím, tak si toho vážím. Pro mě je to obrovská čest. Federace mě asi vybrala díky své víře, že mám nějaké schopnosti a dovednosti, kterými můžu realizačnímu týmu pomoct. Zároveň ve mně vidí i budoucnost. Samozřejmě nejlepším českým trenérem momentálně je asi Petr Czudek z Opavy, ale i já mám nějaký potenciál. A lidé, kteří mě zvolili na tuto pozici, o tom potenciálu vědí a chtějí ho nějakým způsobem naplnit.

Čeká národní basketbalový tým generační obměna?

To bude otázka právě na nově vytvořený realizační tým. Já věřím, že se ještě dočkám utkání nebo turnajového vrcholu, ve kterém naskočí největší hvězdy jako Tomáš Satoranský nebo Honza Veselý. To je pro mě velké plus, že jsou ještě aktivní v reprezentační kariéře, nikdo ji neukončil. A že já budu moct být ještě součástí tohoto týmu. Na druhou stranu kluci nemládnou, to je důvod angažování španělského trenéra. Je o něm známé, že umí pracovat s mladými hráči. Po generaci, která skončí, bude potřeba zapojit mladší hráče. Právě proto přichází na lavičku Diego Ocampo, aby z mladého talentu vytřískal co nejvíc a abychom se co nejdřív i s mladíky vrátili tam, kde byla současná generace.

Může česká reprezentace zopakovat úspěchy z mistrovství světa či postupu na olympiádu?

Věřím, že ano. Za dva roky nás čeká evropský šampionát, kam věřím, že se kvalifikujeme. Vzhledem k tomu, že loňské mistrovství Evropy v Praze se úplně výsledkově nepovedlo, tak věřím, že hráči budou hladoví to napravit za dva roky.

Hráče z české ligy budete primárně sledovat vy?

V úterý na mítinku se všechno dozvíme. Diego říkal, že nám všem určí přesné role, co kdo bude mít na starost. Jak jsem říkal, zatím jsem měl jako svůj úkol videoskauting současných hráčů národního týmu, které tolik neviděl.

Nemusel jste změnit své dovolenkové plány, když přišla reprezentační nabídka?

Nemusel. Když jsem končil u reprezentační dvacítky, potřeboval jsem si po ligovém sezoně v Ústí odpočinout. Tři roky jsem fungoval stylem liga – nároďák. Všechny dovolené jsem si naplánoval a všechny stihnul. Teď jsem měl poslední víkend s rodinou, pak se můžu měsíc věnovat národnímu týmu. Když se povede postoupit až do Polska na kvalifikaci o olympiádu, bude reprezentační program pokračovat až do 20. srpna, takže v Ústí mi museli dát zelenou. A dali, za to jsem rád.

Kdo vás v Ústí zastoupí?

Máme skvělého kondičního trenéra, Pepa Pokorný je dobrý i na individuální dovednosti. Což je stejně hlavní náplň tréninku v prvních dvou týdnech. Budeme spolu na telefonu, vše spolu konzultovat. Pak se přidá šéftrenér mládeže Saša Novák, který mi na některých zápasech dělá asistenta. Cizinci najíždějí okolo 20. srpna, takže až bude kádr kompletní, budu už zpátky.