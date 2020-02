Loňský kolaps, memento basketbalistů Ústí nad Labem

„Jsem nohama pořád na zemi. Nemůžeme si dovolit co loni, kdy jsme po reprezentační přestávce vyhráli jen jedno z 11 utkání,“ připomněl trenér Antonín Pištěcký. I proto se tehdy Sluneta zřítila na 7. místo a do čtvrtfinále se musela prokousat přes předkolo.

Teď by se mu mohla vyhnout, v nadstavbě už doma složila kvalitu: Opavu a Pardubice. „Náš tým je silný dost. Během pauzy si musíme dobře odpočinout, zdravotně se dát do kupy a hlavně kvalitně potrénovat,“ ordinuje Pištěcký. „A nějakým způsobem do kluků dostat takové to, že se zase budou strašně těšit na zápasy. Březen bude nadupaný. Využijeme toho, že jsme bohužel nepostoupili ani v jednom poháru, jak v domácím, tak v Alpsko-jadranském.“

Zlepšit se na palubovkách soupeřů, to je touha pivota Ladislava Pecky. „Sezona je nahoru dolů. Doma hrajeme většinou dobře, ale venku je už pravidlo, že to není ideální. I když jsme pár výher urvali, mělo by to být venku z naší strany mnohem lepší,“ myslí si opora. Trauma z loňského finiše ho netíží: „Co bylo, je minulost. Měli bychom se z toho poučit, uklidnit a být připravení na to, že na nás všichni tvrdě nastoupí. Půjdou po nás. “

Pecka cítí, že Sluneta je letos zase o chlup kvalitnější. „Rok co rok se u nás skládá vyrovnanější tým. Je dobře namixovaný. V minulém ročníku jsme tolik nevyužívali pivotů, teď je to naopak. Máme skvělého Čempa pod košem a Houšmen má famózní sezonu,“ jmenoval Srba Ljubomira Čamparu a kapitána Pavla Houšku. „Čemp je klasický pivot, ten člověk se nedá bránit. Dokáže vytancovat neuvěřitelné věci. Šikovný kluk a hlavně hodný.“

Sestavu ještě vyšperkoval Američan Adrian Rodgers, novic, který prošel zkouškou. „V premiéře vzal 22 střel, to je na první zápas unikát, v Nymburce hrál výborně a proti Pardubicím ukázal, že se nebojí těžkých střel v těžkých okamžicích,“ cení si Pištěcký. Co 1. března předvede proti Děčínu?