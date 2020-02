Detektivka na Slunetě? Basketbalovou ligu zkrášlí derby

„Mimo hřiště se všichni hráči a dokonce i vedení dobře znají a oba kluby jsou personálně provázány, ale jakmile přijde derby, neznáme bratra… Bude to zase velký boj a uvidíme, komu reprezentační přestávka pomohla více. Oni nám mají co vracet a my chceme zase ukázat, kdo vládne severu,“ zmínil ústecký kapitán Pavel Houška, že Sluneta převzala korunu.

Včetně Alpského poháru vyhrála nad arcirivalem sedm z posledních osmi utkání. A ční nad ním i v tabulce NBL, je pátá, zato vicemistr Děčín až osmý.

Ovšem sousedské bitvy teď rozhodují prodloužení nebo koncovky s infarktovým průběhem. Během pauzy Ústí v přípravě porazilo Kolín a Chemnitz, Děčín v prvním semifinále Alpského poháru přehrál o 25 bodů rakouský Gmunden.

„Jsem rád, že jsme dobře stříleli a hráli dobře spolu. Vrací se nám tvrdá práce a věřím, že si toto momentum přeneseme i do zápasu v Ústí a dokážeme tam vyhrát,“ řekl za Válečníky křídelník Klint Carlson. Start na Slunetě v 18 hodin.