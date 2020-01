Basketbaloví rozhodčí jsou zahalení mlhou, štve ústeckého manažera Hrubého

Co vám vadí?

V poslední době opět zbytečně narostlo napětí mezi basketbalovou veřejností, kluby a rozhodčími. Rok a půl bylo všechno v klidu, řekli jsme si pravidla, která se držela. Ze strany rozhodčích byla komunikace a všechno v pohodě. Tedy v pohodě… samozřejmě chyby byly, jsou a budou. Ale s tím napětím je na čase něco dělat. Minimálně se ozvat, aby se obě strany zamyslely. Nemůže to být impérium jednoho muže. Komunikace mezi Českou asociací basketbalových rozhodčích (ČABR) a Asociací mužských prvoligových klubů (ALK), což je vedení nejvyšší soutěže, by se měla znovu oprášit. A nastavit pravidla, udělat změny.

Jaké?

My jako klub jsme například apelovali na zápasové nominace. Respektujeme, že probíhá generační obměna rozhodčích, pár jich skončilo a přišli noví, talentovaní. Páni rozhodčí Vošahlík, Kučírek nebo Blahout to mají před sebou, i se na to hodí. Nicméně delegace rozhodčích by měla být k tomu i mířená, že by měli pískat dva zkušení a jeden mladý. Vzpomenu jeden zápas za všechny, hráli jsme s Ostravou dvě prodloužení. Neomlouvám náš výkon, měli jsme jasně vyhrát. Ale delegace rozhodčích nebyla dobrá pro ně ani pro nás. Na to by se mělo poukázat. Určitě je potřeba i nějaká zpětná vazba. Opakuji, že chyby dělám já, hráči, rozhodčí, nejsme roboti. Ale kluby i veřejnost by měly vědět, co za chybu se stalo. Viz zápas Brno – Svitavy, kde bylo kontroverzní rozhodnutí dvě vteřiny před koncem. Pan rozhodčí poslal sporným faulem hráče Svitav na šestky a oni vyhráli o bod. V takovém případě by mělo vystoupit vedení ČABR, ten rozhodčí anebo pan předseda a jasně říct: My souhlasíme s písknutím. Anebo: Rozhodčí pochybil, následuje to a to. Zahalení mlhou sem nepatří. Takové to „nechte nás být, my děláme svoji práci dobře, a pokud na nás vyvinete tlak“, to se nedělá. Tlak je na všechny, na manažery i hráče a měli by ho ustát i rozhodčí.

Třeba v hokeji se zveřejní videozáběr situace a její popis. To je inspirace?

Ano, vnímám i jiné sporty. Ve fotbale je jasně řečené, že rozhodčí XY neměl písknout penaltu, byl poškozený ten a ten tým. Následuje to a to. Tohle by prospělo i basketbalovým rozhodčím. Pokud není zpětná vazba, pak nemají žádné hranice. Měli bychom si vzít příklad z fotbalu, hokeje. Pokud chyba ovlivní zápas, nemáme odvolání, to nám vadí. Přitom to má dopad na diváky, na hráče, na tým. Dnešní doba je taková, že veřejnost si žádá zpětné vazby. Vážně by to pomohlo i rozhodčím, nejen nám. Uvolnila by se atmosféra.

Máte prostředky, jak na rozhodčí zatlačit?

Bohužel v tuhle chvíli ne. Je pro mě trošku zklamání, že za vedení soutěže vystoupí jen někdo. Což je syndrom dnešní doby. Každý ví, jak se to dělá, ale nikdo neřekne nic do éteru. Měli bychom se semknout a říct to nahlas.

Mluvil jste o impériu jednoho muže. Buďte konkrétní.

Budu otevřený. Všeobecně se ví, že pan rozhodčí Vyklický, což je předseda ČABR, je člověk mladý a sebejistý. Je to mladý rozhodčí evropského formátu, velice kvalitní. Ale jsem alergický, když někdo řekne, že tady máme ten malý český rybníček, kde si pinkáme basket, a co po nás tedy chcete, my pískáme Euroligu a evropské poháry. To sem nepatří! Vždyť z malého českého rybníčku jsou hráči jako Bohačík, Hruban a spol., kteří skončili šestí na mistrovství světa. Všichni jsme na jedné lodi, chceme, aby se to posouvalo. Česká liga jde mílovými kroky dopředu. Dělám to sedmým rokem a je to jiné než před pěti lety - jak soutěž, tak návštěvnost. Podívejte se na hráče Nymburku, jsou z jiné planety. Měli bychom si to vyříkat a jít dál.

Jak by se měla dělat nominace rozhodčích?

Měla by být transparentní, aby minimálně sportovní ředitel ALK věděl, jaká bude. Jeden příklad: všichni víme, jaká je atmosféra v Děčíně. Možná nejlepší v lize, kotel, vyprodáno. Pokud bude derby Děčín – Ústí, tak si řeknu, je to vypjatý zápas a potřebujeme, aby tam byli ti a ti rozhodčí. Reagovat podle zápasu. Mladí se to musí naučit, ale musí to mít nějaký řád.