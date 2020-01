Ústečtí basketbalisté vydráždili obra, nakonec schytali stovku

„Je neuvěřitelné, jak jsme během pár vteřin schopni vystřídat naprosto úžasné úseky s naprosto triviálními chybami. Řekli jsme si, že nenecháme Nymburk skórovat zpod koše, a pak odtud necháme dát za poločas 32 bodů, což bylo tristní. Zápas jsme prohráli na útočném doskoku, pozitivní je, že jsem mohl dát šanci mladým klukům, a někteří odehráli docela solidní zápas,“ hodnotil ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Aby Nymburk dostal za první čtvrtinu 27 bodů, to se v lize moc často nestává. „V úvodu jsme hráli v útoku to, co jsme chtěli, ale spíš je na první čtvrtině zajímavé to, že jsme měli osm útočných doskoků. To je obrovské číslo,“ vypíchl kouč.

„Pro kluky je takový zápas velká zkušenost, teď jde o to, jak s tím naloží. Někteří si z toho vezmou ponaučení, a o to rychleji rostou, jiní si z toho nevezmou nic, je jim 30, a nikam se nepohnuli. A to právě dělá rozdíl mezi hráčem a hráčem.“

Ústí odehrálo během jediného týdne čtyři zápasy, ale na únavu si nestěžuje. „Chtěli jsme hrát evropský pohár, domácí pohár i ligu. Mrzí mě hrozně moc nepostup do Final 4 Českého poháru, ale jinak jsme to celkem zvládli. Chceme hrát, hrajeme to pro lidi, ne abychom se tady scházeli na trénink, a pak hráli jeden zápas za týden.“