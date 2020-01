Můžeme se prodrat i do nejlepší čtyřky, věří ústecký pivot Fait

„V nadstavbě si chceme udržet co nejlepší pozici pro play off. V šatně padá, že bychom se chtěli vyhnout předkolu a skončit co nejvýš. Se všemi hrajeme vyrovnaně, klidně se můžeme prodrat do čtyřky,“ věří ústecký pivot Dalibor Fait.



Poslední týden byl pro Slunetu extrémní, od soboty do soboty odehrála čtyři zápasy. Vyhrála derby v Děčíně, pak ale vypadla ve čtvrtfinále ligového poháru s Opavou, podlehla v Alpe Adria Cupu ve Vídni a naposledy nestačila na českého šampiona Nymburk.

„Nejvíc nás mrzí porážka s Opavou. S Nymburkem to je jasné, s Vídní nás čeká ještě odveta, doma snad budeme hrát jinak. Ale Opava nás štve, přišli jsme o šanci zahrát si Final 4.“

S Nymburkem odehrála Sluneta slušnou partii, hlavně v 1. čtvrtině obra zaskočila, vyhrála ji 27:26.

„Bojovali jsme, dělali jsme ale dost chyb. Měli hodně útočných doskoků, dali nám hodně bodů zpod koše. Celkově jsme odehráli docela slušnou partii. Útočně se nám dařilo, to bylo super, jen škoda, že jsme nedokázali hrát lepší obranu, mohli jsme je klidně udržet na 20, možná i na 15 bodech. Pak už se projevila jejich síla. Udržet s nimi tempo celý zápas, to je to nejtěžší. Mají lavičku o 12 hráčích, můžou hrát se všemi, a pořád je tam kvalita vysoká,“ viděl Fait.

Na náročný program Slunety se nevymlouval. „Zrovna Nymburk to má taky hodně náročné, pro nás to byla taková zkouška. A dokázali jsme si, že umíme bojovat.“

Nymburku Fait nasázel 13 bodů a byl spolu s Peckou nejlepším střelcem Slunety, se svými výkony v letošní sezoně ovšem zatím spokojený není.

„Vstup do sezony se mi vůbec nepovedl, do prosince jsem neodehrál snad jediný zápas, jak bych si představoval. Pak jsem měl zranění, byl jsem měsíc mimo, teď se do toho zase zapracovávám. Trošku jsem snad změnil myšlení a doufám, že to půjde nahoru. Chtěl bych pokračovat ve výkonech jako třeba proti Opavě,“ přeje si.

V čem změnil 203 centimetrů vysoký 26letý hráč myšlení? „U mě je to všechno o hlavě. Musím se uklidnit, hrál jsem hrozně zbrkle, hlavně v obraně jsem dělal neskutečné chyby. Musím se uklidnit a předvádět hru, co jsem předváděl třeba minulý rok v play off.“