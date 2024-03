Je tu třetí bitva. USK Praha čeká v Eurolize rozhodující čtvrtfinále

Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu dosud nejdůležitější zápas sezony. V rozhodujícím třetím čtvrtfinále Euroligy budou hostit Schio a pokusí se vybojovat druhé vítězství, které by jim zajistilo postup do Final Four. Zatímco do sestavy italského týmu se může po nemoci vrátit česká reprezentantka Julia Reisingerová, trenérce Natálii Hejkové bude chybět zraněná kapitánka Teja Oblaková. Utkání začne v hale Královka v 19:00.