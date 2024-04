Krok za dalším titulem. Basketbalistky USK porazily v prvním finále Žabiny

„Nebyl to jednoduchý zápas. Žabiny kladly celý zápas odpor. Ve druhé čtvrtině jsme se s tím už daleko lépe vypořádali. Byli jsme agresivnější, odolnější v soubojích a ukazovali, jakou kvalitou disponujeme,“ řekl na webu soutěže asistent trenérky USK Martin Pospíšil

Pražanky vstoupily do série povzbuzené vystoupením ve Final Four Evropské ligy, kde získaly před necelým týdnem bronzové medaile. V dnešním utkání uspěly i bez zraněné kapitánky Teji Oblakové a francouzské opory Valériane Ayayiové.

Žabiny zahájily duel nebojácně a po pěti minutách vedly 7:2. Domácí trenérka Natália Hejková si vzala oddechový čas a Pražanky poté otočily na 14:11. V úvodní části je zbrzdilo devět ztrát.

Ve druhé čtvrtině se hráčky USK zlepšily a po šňůře deseti bodů utekly do vedení 29:14. Po jednom ze soubojů odstoupila na chvíli Nyara Saballyová, obhájkyně titulu to ale nevykolejilo. Druhou část vyhrály 24:10 a i díky 12 bodům, sedmi doskokům a čtyřem blokům Magbegorové šly do kabin s vedením 38:21.

„Ze začátku se nám úplně nedařilo. Holkám vycházel útočný doskok více, než jsme očekávaly. Měly druhé šance a z nich dávaly koše. Potom jsme se ale rozběhaly, začaly jsme si více půjčovat balon, dávaly nějaké jednoduché koše zpod koše a trojky. Myslím, že to rozhodlo,“ uvedla rozehrávačka USK Gabriela Andělová.

Po přestávce se Saballyová na palubovku vrátila. Brňanky snížily na rozdíl 13 bodů, domácí hráčky ale po trefách Maite Cazorlaové a Emese Hofové znovu odskočily. V závěrečné čtvrtině Pražanky žádné drama nedovolily. Hostující basketbalistky ji sice bez vyfaulované Natálie Stoupalové vyhrály 22:18, celkově ale prohrály o 17 bodů.

Eziyoda Magbegorová z USK Praha v prvním finále se Žabinami.

„Začaly jsme první čtvrtinu agresivně a pod kontrolou. Pak se to ale zlomilo v obraně. Povolily jsme a dovolily jsme jim odskočit, což nás stálo zápas. O poločase nám trenér promluvil do duše, ať bráníme víc tvrdě a hrajeme jako tým. Což se nám dařilo, ale bohužel to nestačilo. Máme do pondělí co zlepšovat,“ řekla Cunaneová.

Hráčky USK tak prodloužily ligovou neporazitelnost na 301 zápasů. Naposledy v soutěži prohrály před jedenácti lety ve finále se stejným soupeřem (tehdy IMOS Brno).

Druhé finále se uskuteční v pondělí na hřišti Žabin od 18:00. Série se hraje na tři vítězné zápasy a může skončit v pátek 26. dubna. Nejpozději bude o mistryních rozhodnuto o čtyři dny později.

„Už se soustředíme na druhý zápas. V Brně nás nečeká nic lehkého. Musíme se poučit z chyb, které jsme dnes udělali. Udělali jsme jich hodně, což by se nám v pondělí mohlo vymstít,“ uvedl Pospíšil.