Ať se vše dobré nesmaže. USK čeká čtvrtfinále Euroligy. I proti Češce

„Na tuhle část sezony jsme se těšily. Začíná nejdůležitější etapa, která může smazat vše dobré, co jsme zatím v tomto ročníku prožily,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

České mistryně mají za sebou úspěšné vystoupení v základní skupině B. Vyhrály 12 ze 14 zápasů a postoupily do vyřazovací části z první příčky. Před druhým Mersinem měly tříbodový náskok. Pražanky usilují o sedmou účast v euroligovém Final Four a třetí za sebou. Největší úspěch zaznamenaly před devíti lety, kdy soutěž vyhrály.

Hráčky USK se naposledy střetly se Schiem v loňském Final Four. Tehdy prohrály utkání o třetí místo košem v poslední vteřině 56:59. Po zápase marně reklamovaly nedovolený zákrok Mariny Mabreyové, který vítězné trefě předcházel.

Valériane Ayayiová (vlevo) z USK Praha obchází Jacki Gemelosovou (32) a Jantel Lavenderovou (24) ze Schia.

„Z jedné strany je to trochu revanš, ale na to nesmíme myslet. Musíme myslet na to, že je to play off. Je to na dva vítězné zápasy a na první duel doma musíme být totálně koncentrované,“ řekla Hejková.

Podruhé za sebou USK nastoupí ve čtvrtfinále Euroligy proti týmu s reprezentační pivotkou Reisingerovou. Vloni pětadvacetiletou basketbalistku vyřadily, když hrála za Salamanku. Reisingerová vynechala víkendové zápasy Italského poháru, který Schio vyhrálo, a její start je nejistý.

„Tím, že změnila tým, máme možnost ji opět potkat. Julča přesto není ta nepodstatnější osoba, na kterou se koncentrujeme. Jejich soupiska je oproti minulému roku jiná a o to je to zajímavější, než kdybychom hrály s někým jiným,“ podotkla Hejková.

Tahounkou českých šampionek by měla být australská podkošová hráčka Ezi Magbegorová, která má průměr 13,4 bodu a 8,4 doskoku na zápas. Dvojciferný počet bodů mají také Nyara Saballyová (12,9), Valériane Ayayiová (11,5), María Condeová (10.8) a kapitánka Teja Oblaková (10,2). Pražanky jsou druhým nejproduktivnějším týmem Euroligy (75,4), ve statistice doskoků (39,9) dokonce vládnou. Před startem vyřazovacích bojů si vysloužily na oficiálním webu soutěže pozici druhého nejsilnějšího týmu.

Schio postoupilo do čtvrtfinále díky čtvrtému místu ve skupině A s bilancí devíti výher a pěti porážek. Nejlepší střelkyní italského celku je Portoričanka Arella Guirantesová s průměrem 15,7 bodu. Dvojciferný počet bodů má také Američanka Robyn Parksová (11,2).

Portoričanka Arella Guirantesová (vpravo) se snaží prosadit přes Bridget Carletonovou z Kanady.

„Hlavně, abychom dokázaly hrát, co máme a byly odolné proti takzvanému špinavému basketu, protože hodně používají ruce. Prostě si toho nevšímat a hrát svou hru,“ řekla Hejková, která věří v podporu plné haly. „Zájem je velký a doufám, že i atmosféra bude dobrá,“ dodala slovenská trenérka.

Po prvním utkání následuje 28. února odveta na soupeřově hřišti. Případný rozhodující třetí duel se uskuteční 6. března opět v Praze.