ONLINE: Basketbalistky USK v Turecku hrají generálku na play off Euroligy

„Mersin byl favoritem naší skupiny. To, že skončí druhý, je jejich problém. Pro nás je určitě úspěch, že jsme před nimi. Nyní ale začínáme druhou část Euroligy a tou je play off. Tento zápas je jeho předzvěstí,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková. „Bereme to jednak jako test a také chceme vyslat signál před play off, že jsme připravení hrát i venku,“ doplnila.

ONLINE: Cukurova Mersin – ZVVZ USK Praha Utkání Euroligy žen v podrobné reportáži od 17.30.

První vzájemný zápas v této sezoně vyhrály Pražanky doma 71:67.