Basketbalistka Reisingerová mění Španělsko za Itálii, bude hrát za Schio

„Konečně ji máme na své straně a nebude hrát proti nám,“ uvedl generální manažer Schia Paolo De Angelis.

„Je to špičková hráčka, která se prosazuje pod košem, ale je výborná i ve střelbě ze střední vzdálenosti. Julia okamžitě souhlasila, že k nám přijde. Ani ne tak kvůli tomu, čeho jsme dosáhli, ale kvůli tomu, co chceme dokázat. Naší filozofií je podepisovat hráčky, které jsou hladové po úspěchu,“ řekl.

Reisingerová působí v zahraničí od roku 2017, kdy odešla do španělského týmu Sant Adriá. O rok později se stěhovala do Girony, po další sezoně do Valencie.

V roce 2020 se vrátila do Girony, kterou po dvou letech vyměnila za Salamancu. S ní letos získala stříbrnou medaili ve španělské lize. V Evropské lize vypadla Salamanca ve čtvrtfinále s USK Praha.

Už během sezony trápily Reisingerovou potíže s patou, kvůli kterým přijde o nadcházející mistrovství Evropy.