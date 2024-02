Voráčková: Podařilo se nám to urvat, ale ve Schiu to bude o něčem jiném

„Byly světlé i horší momenty. Podařilo se nám to ale urvat, takže jsme rády,“ řekla Voráčková. „Celý zápas a hlavně na začátku nám to hodně padalo. Druhý zápas ve Schiu ale bude o něčem jiném. Budou mít o dvě hráčky víc a nemyslím, že to bude stejné jako dnes,“ doplnila.

Českobudějovická rodačka byla jednou z důležitých hráček v úvodní čtvrtině, během níž si Pražanky vypracovaly vedení 25:8. Během prvních deseti minut zaznamenala osm bodů a v utkání proměnila všechny čtyři tříbodové pokusy.

„Přitom při rozcvičce jsem to měla tak 0/15,“ uvedla s úsměvem Voráčková. Hráčky USK předčily Schio v tříbodových koších celkově 12:4. „Vytvořily jsme si dobré pozice a hodně si to posílaly. Nebylo to až tak z individuálních akcí. Dobře jsme se nacházely,“ podotkla Voráčková.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se blýskly také v dalších herních dovednostech. Přidaly 26 asistencí, nejvíc v sezoně. Díky devíti blokům, z nichž pět měla Australanka Ezi Magbegorová, vytvořily nové maximum této euroligové sezony.

Utkání dotáhly do vítězného konce i přesto, že dohrávaly bez zraněné kapitánky Teji Oblakové, která si poranila koleno. „Snad bude v pořádku. Bylo dobré, že jsme měly dál Maite (Cazorlavou) a Vyo (Terezu Vyoralovou). Je super, že máme víc lidí a jedno zranění nás nevyhodí z rytmu,“ řekla Voráčková.

Druhý duel se uskuteční ve Schiu ve středu. Pražanky naposledy na palubovce italského celku prohrály předloni 56:69. „Hraje se tam těžko. Myslím, že jsme ale tenhle rok dobře připravené a bude to z naší strany jiný výkon. Hrajeme ve více lidech. Nemyslím že by se to dalo porovnat s tím předloňským výsledkem,“ uvedla Voráčková.

V případě úspěchu by si české mistryně zajistily postup do sedmého Final Four v historii a třetího za sebou. „Víme, že ve Schiu je to peklo. Mají malou halu, kam to narvou. Pro takové zápasy ale všechny hrajeme. Určitě by byla velká motivace to tam příští týden ukončit,“ dodala Voráčková.