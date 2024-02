Do Itálie pro postup. USK chce ve Schiu vybojovat další Final Four

Na hřišti italského celku se Pražanky budou muset obejít bez zraněné kapitánky Teji Oblakové. Soupeřkám by již mohla pomoci česká reprezentantka Julia Reisingerová.

„Každý zápas v play off je jiný. Schio se vrací domů. Čekáme, že jeho odpor bude silný. Myslím, že je ale na to náš tým připravený a zabojujeme o postup už tam,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Pražanky se mohou dostat do Final Four Euroligy potřetí za sebou a posedmé v historii. Největšího úspěchu dosáhly před devíti lety, kdy soutěž vyhrály. Schiu mohou oplatit loňskou porážku z boje o třetí místo, tehdy prohrály po koši v poslední sekundě 56:59. Na rozdíl od předloňského čtvrtfinále by nyní rády postoupily přes Schio po dvou zápasech. V sezoně 2021/22 na jeho hřišti prohrály 56:69 a musely zvládnout až rozhodující třetí duel.

„Máme velkou motivaci to zakončit už tam. Nesmíme ale myslet na to, že jsme doma vyhrály o osmnáct. Hrály jsme velmi dobře a Schio hrálo naopak špatně. Tohle bude úplně jiný zápas. Ve Schiu se hraje nepříjemně. Musíme podat ne optimální, ale nadstandardní výkon,“ uvedla Hejková.

Před týdnem rozhodly hráčky USK o vítězství díky povedené první čtvrtině, kterou ovládly 25:8. V zápase jim nejvíce pomohla Australanka Ezi Magbegorová, jež zaznamenala double double za 15 bodů a 10 doskoků. Čtyřiadvacetiletá rodačka z novozélandského Wellingtonu je s průměrem 13,4 bodu na zápas nejlepší střelkyní týmu. USK je druhým nejproduktivnějším celkem soutěže (75,6), v doskocích dokonce vládne (40,1).

České mistryně se však musí obejít bez kapitánky Oblakové, protože si v prvním čtvrtfinále poranila koleno. „Stále to není dobré. Čeká ji vyšetření v Mnichově a budeme věřit, že se to zlepší,“ podotkla Hejková. „Naší devizou v této sezoně je, že hrajeme jako tým. Vypořádaly jsme se s nepříjemnými zraněními a dokázaly to uhrát. Věřím, že i s touto absencí se vypořádáme,“ doplnila trenérka.

Schiu by oproti utkání v Praze neměla chybět pivotka Reisingerová, která se léčila minulý týden ze zápalu plic. Italskému celku by měla pomoci také rozehrávačka Giorgia Sottanaová. Nejlepší střelkyní je Portoričanka Arella Guirantesová s průměrem 15,7 bodu na zápas.

Vítěz narazí v semifinále Final Four buď na Miškovec, nebo Villeneuve d’Ascq. První utkání vyhrál maďarský tým.