ONLINE: USK chce ve Schiu stvrdit postup do euroligového Final Four

Basketbalistky ZVVZ USK Praha nastupují na hřišti Family Schio ke druhému čtvrtfinále Euroligy. Pokud navážou na domácí triumf 78:60 z minulého týdne, zajistí si po roce opět postup do Final Four. V případě porážky by je čekal příští středu rozhodující duel v Praze. V 20:00 začíná zápas i online reportáž.