Finále rozhodne, jestli si Jindřichův Hradec zahraje baráž doma

Jací jsou soupeři? Podle očekávání Jindřichův Hradec. Tým, který v sezoně prakticky stále jen vítězil a prohrál jen dvakrát, se touží po roce v nižších patrech vrátit mezi českou basketbalovou elitu. To byl také cíl, který jasně vyhlásil na začátku sezony.

Cestu mu může zkomplikovat možná trochu překvapivě GBA Europe, který se mezi dva nejlepší týmy druhé nejvyšší soutěže dostal přes Olomouc.

Samotná finálová série, kterou vyhraje ten s lepším skóre z obou vzájemných duelů, začne v Praze. Druhý zápas bude v neděli od 18 hodin v Jindřichově Hradci. Dvě utkání rozhodnou o vítězi soutěže, ale nerozhodne o tom, kdo se postaví v baráži nejhoršímu celku z národní ligy Hradci Králové. Právo účasti v prolínací soutěži si totiž vybojovali oba finalisté. „A podle našich informací ji také oba chtějí hrát,“ říká generální manažer Jindřichova Hradce Radek Novák.

A to je novinka. V minulých letech se baráž hrála vždy mezi dvěma celky systémem doma a venku s lepším skóre. To teď odpadá.

O postup do nejvyšší soutěže se bude hrát na třídenním turnaji, který je naplánovaný od 10. do 12. května, a Jihočechy teď o víkendu čeká souboj o to, aby při něm měli výhodu domácího prostředí. „Turnaj se bude hrát v hale vítěze první ligy,“ hlásí Novák.

V pátek by na něm spolu znovu hrály prvoligové celky. V sobotu by hrál druhý z první ligy a Hradec Králové a v neděli pak Hradec Králové s vítězem první ligy. „O účastníkovi nejvyšší soutěže pak rozhodne bodová tabulka jednotlivých zápasů,“ připomíná Radek Novák.

S týmem GBA Europe, který po základní části skončil ve skupině Západ první ligy až na šesté příčce z deseti účastníků, sehráli jindřichohradečtí basketbalisté v sezoně dva zápasy. Oba vyhráli. První doma 85:60 a druhý v Praze těsně 92:90.

GBA po základní části vyhrál skupinu o 7. místo a v play off postupně vyřadil Litoměřice a Olomouc v těsných a vyrovnaných zápasech.