Basketbalový Jindřichův Hradec drží neporazitelnost. Čeká ho druhé derby

„Já to neberu tak, že jde až o tolik. Chtěli jsme se hlavně vyhnout skupině o záchranu a to se nám povedlo. Mladí hráči mají významnou roli, takže u nás panuje spokojenost,“ řekl Miroslav Janovský, trenér píseckých Sršňů.

V Jindřichově Hradci naopak kráčejí suverénně druhou nejvyšší soutěží. „My máme jasný cíl a tím je postup zpět do NBL, proto nekoukáme moc na to, s kým hrajeme. Každý zápas chceme vyhrát, ať jde o základní část, nebo nástavbu,“ informoval kapitán Jindřichohradeckých Stanislav Zuzák.

Hradec v závěrečném domácím utkání základní části porazil po vyrovnaném průběhu Sokol pražský 99:87. Pražští mladíci nepřijeli do Jindřichova Hradce se složenými zbraněmi a po celé utkání drželi s favority krok. O vítězství rozhodli nejzkušenější hráči Jan Tomanec a Stanislav Zuzák. Oba si připsali po 20 bodech.

„Do derby nenastoupí dlouhodobě zraněný Vojtěch Novák a Štěpán Picka. Otazník visí nad Martinem Baštou, který s námi už pomalu trénuje,“ doplnil Zuzák.

Naopak Písečtí v předposledním kole jeli na palubovku pražských Košířů. V duelu, ve kterém zvítězili výsledkem 92:80, držel hosty nad vodou především osvědčený střelec Petr Šlechta, který zaznamenal 30 bodů.

„Naši mladíci se v lize už otrkali a začínají hrát kvalitní basketbal. V koncovce nás podržely zkušenosti Englického a dvě trojky Hejdy,“ hodnotil zápas s Košířemi Petr Šlechta.

Díky této výhře si Jihočeši definitivně zajistili účast ve skupině týmů mezi 7. až 12. místem. I z ní ti nejlepší mohou do play off postoupit. Navíc má Písek jistotu, že se vyhne sestupovým bojům.

„První poločas bylo asi zatím to nejlepší, co jsme v této sezoně předvedli při venkovních zápasech. Mám radost, že se chytili mladíci Mach s Procházkou, kteří nám svojí aktivitou velmi pomohli. Z krize, do které jsme se dostali během poslední čtvrtiny, nás naopak vytáhli zkušení hráči. V Košířích to byl velmi dobrý týmový výkon, který nám přinesl potřebnou výhru,“ vrátil se k poslednímu utkání Janovský.