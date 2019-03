Jindřichův Hradec čeká na cestě za postupem do baráže Plzeň

Jindřichohradecký klub vyhlásil po pádu do první ligy jasný cíl, kterým je okamžitý návrat do NBL, tedy nejvyšší basketbalové soutěže v Česku. Svůj úkol zatím plní suverénně, základní části prošel bez porážky a v nadstavbě zaváhal pouze dvakrát, s Prostějovem a Olomoucí.

V sezoně posílali Hradečtí své hráče na hostování do klubů z nejvyšší soutěže. Jedním z basketbalistů, který cestoval mezi Jindřichovým Hradcem a Brnem, je Lukáš Stegbauer.

„Více zápasů jsem odehrál za Brno, ale vždycky záleží na tom, jak se týmy dohodnou. Pak mi zavolají a já jedu, takže hraju jeden den s Brnem v Ústí a další den v Jindřichově Hradci. Je to náročné jak časově, tak psychicky,“ popisuje Stegbauer, s nímž do Brna dojíždějí i Radek Farský a Jakub Jokl. Do Kolína propůjčili Jihočeši Jiřího Šoulu.

„Doufám, že postoupíme a příští sezonu mi tohle cestování ubude, jak by to bylo v případě neúspěchu, vůbec nevím. O tom u nás v klubu nikdo nepřemýšlí, jdeme tvrdě za svým cílem,“ dodává Stegbauer, který v dresu Brna nastřílel před necelými dvěma týdny 19 bodů mistrovskému Nymburku.

V prvním kole vyřazovací části hrané na tři vítězná utkání čeká na jindřichohradecké hráče Lokomotiva Plzeň. „Je to nebezpečný mladý tým. Prezentují se rychlým pojetím basketbalu, hrají hodně do koše a na obranné polovině hřiště jsou agresivní. Rozhodně je nepodceníme a doufáme, že dojdeme krok po kroku až do nejvyšší soutěže,“ popisuje soupeře hlavní trenér Jindřichova Hradce Karel Forejt.

Kroků do NBL musí Jihočeši udělat ještě několik. Když jako největší favorit první ligy postoupí do finále, budou mít zajištěnou účast v baráži.

„Ta má dva hrací modely. Záleží, jak se rozhodne druhý finalista z první ligy. Když se bude chtít účastnit postupových bojů, odehraje se baráž formou tříčlenného turnaje v hale vítězného finalisty. V případě, že poražený finalista odmítne, odehrajeme dva zápasy s posledním celkem nejvyšší ligy, kde se bude počítat bodový rozdíl,“ vysvětluje postupový klíč Forejt.

První utkání proti Plzni odehrají basketbalisté Jindřichova Hradce v domácí hale v pátek od 19 hodin.

Sršni rozehrají sérii venku

Písek čeká ve čtvrtfinále Zlín. „Je to nepříjemný soupeř, u kterého záleží, jestli mu přijedou posily z extraligového Brna. Zatím to vypadá, že budou kompletní. Očekávám vyrovnanou sérii. V posledních zápasech jsme se dostali do dobré formy, kterou, doufám, přeneseme i do zápasů se Zlínem a postoupíme dál. Žádný cíl nemáme, chceme hrát co nejlépe a uvidíme, na co to bude stačit,“ popisuje písecké ambice hlavní trenér Miroslav Janovský.

Písecký tým nehlásí žádné ztráty a nastoupí v kompletní sestavě i s osvědčeným střelcem Petrem Šlechtou, který nasbíral v posledním zápase nadstavby proti Ostravě 40 bodů a přidal 16 doskoků.

V pátek se hraje ve Zlíně, v Písku týmy nastoupí v neděli od 17 hodin.