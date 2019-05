Zachráněni. Hradečtí basketbalisté zvládli baráž i bez Candy

Přitom to letošní nováček Národní basketbalové ligy neměl v Praze, kde se baráž hrála, s ambiciózními soupeři vůbec jednoduché. Sobotní zápas s Jindřichovým Hradcem totiž Královští sokoli prohráli 90:93, ale pomohla jim páteční výhra GBA Europe nad Jindřichovým Hradcem 106:98 po prodloužení.

Záchranu pak Královským sokolům přineslo nedělní vítězství 94:82 nad GBA Europe, která jim zajistila díky nejlepšímu skóre prvenství.

Hradec Králové potřeboval nad GBA vyhrát minimálně o pět bodů, pokud by skóre bylo nižší, do NBL by postoupil soupeř. Po většinu zápasu také potřebným rozdílem vedl, jenomže mu hrubě nevyšel nástup do závěrečné desetiminutovky, v níž o svůj někdy téměř dvacetibodový náskok téměř přišel. Sedm minut před koncem totiž tým GBA snížil na 67:72. Závěr si ale hradecký tým pohlídal a potřebným rozdílem vyhrál.

Kritickou chvíli Hradečtí přežili také v sobotním zápase s Jindřichovým Hradcem. Bez Bryce Candy, který se zranil v tréninku, se jim totiž vůbec nevydařil vstup do zápasu a první čtvrtinu prohráli 16:30. Navíc i v poločase měl výrazně navrch soupeř (33:50).

Jenomže druhá polovina utkání byla z pohledu Královských sokolů mnohem vyrovnanější. Od stavu 42:60 se Kingspan začal v posledních 15 minutách do utkání vracet a Stamenkovičova trojka stanovila půl minuty před koncem konečný rozdíl.