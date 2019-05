Barážové zklamání. Lions návrat do nejvyšší soutěže nevybojovali

Těšili se, že po náročné sezoně budou slavit. Byl to cíl, za kterým šli od prvního zápasu. Jindřichův Hradec ale návrat do basketbalové ligy neuhrál. Baráž pro Jihočechy skončila s bilancí jedné prohry 98:106 s GBA Europe a výhry 93:90 s Hradcem Králové. A to na postup nestačilo.

Základ neúspěchu dal už první zápas. Baráž se hrála turnajovým systémem a Lions v pátek podlehli domácímu týmu Get Better Academy (GBA).

Byl to v krátkém úseku další souboj finalistů první ligy, kterou akademie vyhrála před Hradcem díky lepšímu skóre. A mohla tak pro baráž využít výhodu domácího prostředí.

„Jednoznačně to byl jeden z hlavních faktorů našeho neúspěchu. Chtěli jsme hrát baráž v naší hale,“ uvedl Karel Forejt, trenér Jindřichova Hradce.

Hosté i tak byli blízko vítězství. Osm sekund před koncem čtvrté čtvrtiny proměnil dva trestné hody Radek Farský a poslal svůj tým do vedení 91:89. Z další akce ale přišel neuhlídaný rychlý útok Davida Pekárka a za tři sekundy bylo srovnáno.

„To byl náš totální kolaps a hrubá chyba. Hráči si vůbec neuvědomili, že útočí nejlepší hráč soupeře, a nechali ho předriblovat celé hřiště. Vůbec jsem nepochopil, na co hráči mysleli,“ řekl Forejt o možném rozhodujícím momentu zápasu.

V prodloužení Jihočeši ani jednou nevedli. Na trefu za dva odpověděl Lukáš Stegbauer - 93:93. Po dvou trojkách Sisoha Jawary ale Lions ztratili kontakt (93:99) a celkově prohráli po prodloužení 98:106. „Prodloužení rozhodlo mládí a fyzičnost GBA. U našich klíčových hráčů hrála roli únava.“

Zůstane trenér Forejt?

Na prohře hostí se projevila i špatná střelecká produktivita. Jejich úspěšnost za dva body byla pouze 42,6 procenta, za tři 30,3 procenta. „To je strašně málo. Během dlouhodobé části jsme měli čísla všech činností úplně jinde. V baráži jsme šli obrovsky dolu. Proč tomu tak je, nevím. Hráči volné pozice na střelbu měli.“

Třetím týmem baráže byl nejhorší celek nejvyšší soutěže Hradec Králové, který před rokem poslal Jindřichův Hradec o soutěž níž. Šanci na odplatu Lions nevyužili. Hradec Králové porazili jen o tři body 93:90.

Jihočeši ztratili náskok, který po poločase byl 17 bodů. „Ale měli jsme vést tak o 30. Znovu jsme neproměnili strašně šancí. Hlavně pod košem,“ mrzelo dále Forejta. „Kluci možná neunesli tíhu okamžiku. Výhra o tři body nám byla k ničemu. Jsme hodně zklamaní.“

V součtu obou zápasů má Jindřichův Hradec záporné skóre a ze hry o postup vypadl ještě před zápasem GBA - Hradec Králové. Po šesti letech v nejvyšší soutěži musí pokračovat druhým rokem znovu v první lize.

A v jakém složení ji bude hrát, se bude řešit. „Většina hráčů má platné smlouvy, ale tohle je otázka na vedení. Budeme spolu mluvit a řešit hodně otázek,“ dodal trenér Forejt. „S vedením budeme řešit i moje setrvání u týmu. Jasno bude během několika týdnů.“

V posezonním hodnocení klubu zazní i otázka systému první ligy. Některé kluby jsou nespokojené s formátem soutěže. Hlavně s postupovým klíčem a nadstavbou.

„Je to paradox, ale i když jsme vyhráli základní část, tak ve finále jsme ztratili výhodu domácího prostředí, protože se nehrálo na sérii. Chceme dát podnět ke změnám,“ podotkl Forejt

Formát první ligy pro sezonu 2019/2020 se nebude týkat basketbalistů Hradce Králové, protože po výsledku 94:82 s GBA udrželi nejvyšší soutěž.