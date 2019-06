Stejný model jako loni. Jindřichův Hradec chce zpět nejvyšší soutěž

„Rok udržíme profesionální basketbal v Jindřichově Hradci a pokusíme se o návrat,“ říkal loni v červnu generální manažer celku Radek Novák. Nepovedlo se. Co bude teď s klubem dál?

„Stále řešíme několik variant, jakou cestou se budeme ubírat. Ale ta nejpravděpodobnější je, že budeme pokračovat ve stejném modelu jako v této sezoně,“ říká aktuálně manažer Novák.

V Jindřichově Hradci nad tím přemýšlejí hned z několika důvodů. Zaprvé mají podporu k tomuto kroku od svých stávajících partnerů. Zadruhé mají pod smlouvou většinu kádru, takže jim odpadají starosti se skládáním nového týmu pro nadcházející ročník. „Řešíme návaznosti na budoucnost, protože tahle situace je dlouhodobě neudržitelná,“ dodává Novák.

Trenéra chtějí udržet

Letos se Lions rozhodli vsadit všechno na to, že v baráži porazí Hradec Králové, což se jim podařilo, ale osudnou se pro ně stala porážka z týmem GBA Europe, který je složený s mladých zahraničních hráčů. Bezprostředně po baráži komentoval trenér Karel Forejt možnost, že by se vzdal své pozice. I to je stále v řešení, vše je otevřené.

„Hledáme správný kompromis. Jsem známý tím, že dlouhodobě podporuji působení Karla Forejta v Jindřichově Hradci. Má to několik lidských i ekonomických důvodů,“ vysvětluje Novák.

„Trenérů kvalit Karla Forejta tady v Česku tolik není, a zvlášť těch, kteří by chtěli působit v první lize. Karel pravidelně nabízí svůj post a zatím se vedení klubu k tomu staví tak, že bychom byli rádi, aby působil dál. Jednáme a hledáme správnou pozici,“ doplnil manažer.

Co už je takřka jistotou, to je fakt, že v týmu bude i nadále působit Stanislav Zuzák. Kdyby Hradec postoupil, přesunul by se na manažerský post. Takhle přidá ještě rok na palubovce. „Máme pod smlouvou i Terrella Lipkinse, který byl letos vyhlášen nejlepším hráčem první ligy. Odešel by asi jen v případě velmi lukrativní nabídky,“ přibližuje Novák. Skončil Jiří Hubálek a řeší se i setrvání dvojice brněnských hráčů Jokla a Farského, kteří na jihu Čech hostují. „Sami pak budeme chtít poslat naše mladé hráče do nejvyšší soutěže na hostování,“ přidává Novák.

Jindřichův Hradec i ve druhé nejvyšší soutěži dál patří k předním týmům, co se návštěvnosti a zájmu o basketbal týče. I proto je jeho snahou, aby se u Vajgaru co nejdříve hrála NBL.

„Definitivně jasno o tom, jakou cestou směřovat, bychom chtěli mít do konce června. S přípravou pak začneme v srpnu,“ ujišťuje Novák.