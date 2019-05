Boj o všechno. Basketbalisté Hradce Králové jedou do Prahy udržet NBL

Trenér Peterka: Soupeři o ligu? Jako den a noc Oba mají ambici v baráži uspět, oba mluví o tom, že do NBL chtějí. Jenomže oba budou v barážových soubojích spoléhat na něco jiného. „Jsou to týmy, které se liší jako dne a noc,“ říká o týmech Jindřichova Hradce a GBA Europe, soupeřích v boji o jediné volné místo v příštím ročníku NBL, kouč hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka. Jindřichův Hradec byl v 1. lize hlavní favoritem, což celou potvrzoval. „Tým sází především na zkušenost, má několik hráčů, kteří letos NBL hráli. Buď přišli z Brna, nebo je klub pustil po loňském sestupu na hostování. Jsou to spíše takoví basketbaloví profesoři s velkou zkušeností,“ charakterizuje zítřejšího soupeře Peterka. Suverenita vydržela Jindřichovu Hradci až do semifinále, ve vlastním finále, v němž šlo o to, kdo bude baráž pořádat, byl překvapivě úspěšnější tým GBA Europe. „Parta ambiciózních mladíků, kteří chtějí něco dokázat. Hrají rychlý, běhavý basketbal, při kterém se občas dopustí chyby,“ popsal hradecký kouč soupeře, s nímž si to Královští sokoli rozdají v neděli. Hradec hraje baráž poněkolikáté za sebou, až do letoška vždy v postavení týmu, který chtěl postoupit. Zároveň také vždy šlo o baráž, kde on jediný využil práva do ní z 1. ligy jít. Proto se vždy hrálo systémem jednoho zápasu doma a jednoho venku. Nyní po delší pauze do baráže jdou všechna družstva, která mohou. Hradec jako poslední tým NBL, GBA Europe a Jindřichův Hradec jako nejlepší z 1. ligy.