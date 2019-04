Jihočeská bitva o baráž. Písek chce favorita z Jindřichova Hradce uběhat

Petr Šlechta minirozhovor s lídrem Písku Jaká je vaše osobní motivace k postupu?

Mojí motivací není postup. Rád bych, aby v neděli v sršním hnízdě byl plný dům a od začátku do konce se hrálo vyrovnané utkání. Naši fandové si to za celoroční povzbuzování zaslouží. Vím, že to budou dva ohromně těžké zápasy, protože Jindřichův Hradec je nejlepším týmem první ligy a celý rok podřídili přípravě právě na tuhle část sezony. Ale náš tým je také v dobré formě. Vzpomenete si na nejlepší utkání dosavadní sezony?

Největší radost jsme měli po vyhraném domácím zápase čtvrtfinále proti Zlínu. Valaši přijeli s pendlujícími hráči z Brna, co hrají NBL, a my rozhodli až v prodloužení. V čem je podle vás největší síla Stanislava Zuzáka?

Standa je velká a respektovaná osobnost. Jeho největší síla je střela z jakékoliv vzdálenosti a obrovské zkušenosti z nejvyšší soutěže. Pokud chceme uspět, musíme se ho snažit co nejvíce eliminovat. A nejsilnější zbraně vašeho týmu?

Naší největší zbraní celou sezonu je rychlá hra a přechod do protiútoku. Dobře hrajeme celoplošnou obranu. Čím chceme porazit Hradec, to vám prozradit nemůžu.