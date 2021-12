Za prohru v derby se omlouvám, kál se pardubický kouč Repeša

„Ve druhé části Hradec začal hrát zónu a tou nás úplně zastavil. Vůbec jsme nevěděli, co do ní máme hrát, nebyli jsme schopni nic vymyslet, nenajížděli jsme, jenom jsme to obstřelovali z dálky. Hradec udělal bodovou šňůru a náskok si držel až do konce,“ smutnil jeden z lídrů pardubického týmu Tomáš Vyoral.

Od zmíněného desetibodového vedení Pardubice zvládly proměnit jen jednu střelu z osmi a Hradec naproti tomu v samém závěru třetí desetiminutovky upletl šňůru 11:0.

„Omlouvám se fanouškům za porážku v derby,“ kál se kouč Beksy Dino Repeša. „Měli jsme v tom zápase dobré věci, ale nehráli jsme ho tak, jak jsme se na něj připravovali,“ dodal.

Pardubice se tak stále s bilancí 9/9 a dvou prohrách v řadě drží ve druhé polovině tabulky. Příště je čeká souboj s „Repešovým“ USK Praha, který začíná 2. ledna v 17.30 Na Folimance.