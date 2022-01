Naposledy koučem u televize, už s větším klidem. Hradec klíčové bitvy zvládl

Musí ho potřetí a naposledy vyměnit za tradiční místo na střídačce družstva, které poslední čtyři zápasy v Národní basketbalové lize vyhrálo. Trenér bude chybět, i když mu karanténa, do které musel nastoupit po předvánočním pozitivním testu na covid-19, vyprší o půlnoci, tedy nějaké tři hodiny po skončení dnešního zápasu.

„Dnes už to ale bude vzhledem k tomu, co družstvo v minulých zápasech dokázalo, klidnější,“ řekl trenér poté, co si Královští sokoli výhrami v Pardubicích na konci minulého roku a nad Ústím nad Labem na začátku letošního definitivně pojistilo místo v nadstavbové skupině A1 a tím jistý start v play off. Už tři kola před koncem základní části.

Předpokládám, že vzhledem k vaší pardubické basketbalové minulosti pro vás bylo těžší sledovat derby v Pardubicích, kde vámi vedený tým poprvé po návratu do NBL vyhrál. Jak jste ho prožíval?

Doma v obýváku u televize a byly to nervy. Musím ale říct, že to kluci zvládli skvěle. Semkli se, pro půlku družstva je zápas s Pardubicemi také hodně motivační, protože za ně hráli a někteří od nich odcházeli jako nepotřební hráči.

Zápas z lavičky vedl váš asistent Martin Sýkora, který k týmu přišel jen před několika týdny. Jak probíhala příprava?

Před zápasem jsme měli videokonferenci, kde jsme si všechno ukázali, a pak už to bylo na Martinovi. Zvládl to skvěle, i když pro něj asi byl trochu šok takhle rychle do toho spadnout.

Zápas s Ústím dobrou formu družstva na přelomu roku jen potvrdil. Byl jste už klidnější?

Byl, i když nejde o lehkého soupeře, přece jen Pardubice vypadaly o něco lépe. Myslím si, že družstvo i tento zápas zvládlo výborně.

Čtyři výhry v základní části NBL za sebou se Hradci po návratu mezi elitu ještě nepodařilo získat. Co tomu říkáte?

Že to asi tak bude, pro nás je ale mnohem cennější, že máme jistotu skupiny A1, a také to, jakou máme bilanci. Už teď, tři kola před koncem, máme na kontě nejvíc výher a máme i šanci, že po základní části budeme na kontě mít víc vítězství než porážek.

Jistý start ve skupině A1 a tím v play off je splněný cíl. Jaký je další?

Rádi bychom se pokusili dostat se do šestého místa a tím si zajistit přímý postup do čtvrtfinále. Vyhnuli bychom se předkolu, které budou hrát sedmý a osmý ze skupiny A1.

Bude středeční zápas s Nymburkem po předcházejících výsledcích a po získání jistoty skupiny A1 klidnější?

Určitě může být, ale to neznamená, že nechceme uspět. Proti Nymburku se nám nedařilo, ale na podzim jsme u něj nesehráli špatné utkání.

Pro vás to bude poslední utkání mimo tým, který se s koronavirem v této sezoně už potkal. Neměl jste obavy, že se bude jen pár týdnů stará nepříjemnost, kvůli které jste museli zápasy odkládat, opakovat?

Naštěstí jsem měl pozitivní test na covid ve chvíli, kdy jsme před vánoční pauzou už netrénovali a já jsem nebyl v kontaktu s družstvem.

Už jste se tedy jako tým ani testovat nemuseli.

Jenomže my jsme chtěli jet do Německa na zápas našeho mladšího syna Martina, necítil jsem se úplně nejlíp, tak jsem se pro jistotu otestoval. Jen chvíli před odjezdem mi PCR test potvrdil, že jsem pozitivní.