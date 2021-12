Basketbalisté Ústí nad Labem jsou po výhře nad Olomouckem šestí

Všechny tři týmy bojující na hraně postupu do play off mají nyní shodnou bilanci, naději si stále udržuje devátý Děčín, který porazil poslední Jindřichův Hradec.

Sluneta se na výhru nad předposledním Olomouckem nadřela, nakonec ale Hanáci páté porážce v řadě neunikli. „Bylo to klasické utkání po vánoční přestávce. Ani jeden soupeř nepředvedl nějaký velký výkon. V prvním poločase jsme byli lepší, nepodařilo se nám ale proměnit ještě některé volné střely. Nepodařilo se to, proto se utkání hrálo až do konce,“ uvedl ústecký trenér Jan Šotnar.

Královští Sokoli uspěli v Pardubicích i bez trenéra Lubomíra Peterky, který je kvůli koronaviru v izolaci, a po výhře 85:82 rivalům oplatili těsnou prohru z prvního vzájemného zápasu. Děčín přehrál Jindřichův Hradec 95:84 a uštědřil soupeři sedmou ligovou porážku v řadě.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 19. kolo Pardubice - Hradec Králové 82:85 (22:20, 44:39, 61:65)

Nejvíce bodů: Walton 22, Šafarčík 20, Vyoral 16 - Pavlovič 17, Pešakovič a Škranc po 15. Děčín - Jindřichův Hradec 95:84 (24:14, 53:38, 76:62)

Nejvíce bodů: Svoboda 20, Pomikálek 19, Nichols 15 - Novotný 28, Welsch 16, Ikegwuruka 13. Olomoucko - Ústí nad Labem 61:73 (10:12, 27:38, 54:57)

Nejvíce bodů: Dukanovič 15, Kněževič 12, Vučkovič a Nikolič po 10 - Svejcar 17, Alston 15, Autrey 13.