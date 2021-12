Moc těšíme na jeden z velkých zápasů, říká pardubický Šafarčík před derby

„Pauza byla fajn, ale už se moc těšíme na jeden z velkých zápasů, kterým derby s Hradcem rozhodně je,“ vyhlížel jej v rozhovoru pro klubový web rozehrávač Beksy Petr Šafarčík.

Sedm dní bez utkání ovšem neznamená, že by se basketbalisté váleli celé svátky doma, dostali volno jen dva dny.

„Bylo to ideální. Člověk si trochu odpočinul, ale zároveň nevypadl z tempa. V podstatě je to stejné jako nehrací víkend, takže by se to na našem výkonu nemělo nijak projevit. Tedy pokud někdo Vánoce nestrávil na gauči s řízkem a bramborovým salátem,“ vtipkoval pardubický kapitán Kamil Švrdlík.

To by se pravděpodobně v kabině nesetkalo s pochopením, jelikož Pardubice potřebují napravit poslední ligovou porážku z palubovky Brna 67:82. Hradec naproti tomu zvítězil dvakrát v řadě (doma nad Děčínem a Ostravou 87:79, respektive 87:76).

„Doufám, že už budeme mít k dispozici širší rotaci, která byla v Brně naším hlavním problémem. Co se týká Hradce, musíme zastavit jejich úvodní ‚pick and roll‘, aby střelci neměli volné střely,“ plánoval Švrdlík, jenž minulé pondělí 14 body přispěl k výhře nad Snakes Ostrava 105:82, a tedy k postupu Pardubic do čtvrtfinále poháru.