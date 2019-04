Kouč Walton má po odchodu od Lakers namířeno do Sacramenta

Waltona bleskově přivedl do Sacramenta jeho bývalý spoluhráč z Lakers Vlade Divac, který je generálním manažerem klubu. Na lavičce Kings skončil po základní části NBA Dave Joerger, pod jehož vedením obsadili deváté místo v Západní konferenci. Šlo o jejich nejlepší umístění od roku 2006, kdy naposledy postoupili do play off.

Walton skončil v roli trenéra Lakers po třech letech. Slavný klub nepostoupil do play off pošesté za sebou, i když před sezonou získal hlavní hvězdu soutěže LeBrona Jamese.