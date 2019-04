S neúspěchem a bez práce. V NBA padly už tři trenérské hlavy

V rámci změn ve vedení Memphis Grizzlies byl také dosavadní generální manažer Chris Wallace sesazen do role skauta. Změny oznámil majitel klubu Robert Pera jen pár hodin poté, co Bickerstaff a Wallace mluvili s novináři a generální manažer ujišťoval, že si trenér funkci udrží.

Memphis měl sice v úvodu sezony výrazně pozitivní bilanci 12 výher a 5 proher, pak se ale týmu přestalo dařit a v tabulce Západní konference obsadil dvanácté místo daleko za postupem do vyřazovací části.

Čtyřicetiletý Bickerstaff vedl Grizzlies od listopadu 2017, kdy byl jmenován dočasným koučem po odvolání Davida Fizdalea. Loni v květnu pak byl v roli hlavního trenéra potvrzen.

Jedenašedesátiletý Drew se na pozici hlavního kouče Cleveland Cavaliers posunul v říjnu po úvodních šesti porážkách v sezoně. Na špatný vstup do ligy tehdy doplatil vyhazovem Tyronn Lue, jemuž dělal asistenta.

Jeho původně dočasné působení se brzy změnilo na permanentní, ale mužstvo finalistů z předchozích čtyř sezon po odchodu Jamese do Los Angeles Lakers výsledkově dál spíše paběrkovalo.

Drew, který dříve trénoval také Atlantu a Milwaukee a s Cavaliers slavil jako asistent titul v roce 2016, s ním zažil jen 19 vítězství. Horší bilanci měli pouze New York Knicks (17).

Nejpřekvapivějším je tah Sacramento Kings. Trenér Dave Joerger končí, ačkoliv v této sezoně dovedl tým k nejlepší bilanci za posledních 13 let. Ani zdaleka to ale jednomu z nejmladších celků v lize nestačilo na play off. Ve vyřazovacích bojích startovalo Sacramento naposledy v roce 2006 a na postup čeká momentálně ze všech týmů NBA nejdéle.

Joerger za tři roky působení u týmu zaznamenal 98 vítězství a 148 porážek. V tomto ročníku to Kings dotáhli na 39 výher a obsadili v Západní konferenci první nepostupové místo, ale s propastnou ztrátou devíti vítězství na osmé Los Angeles Clippers.

V zámoří se čile spekuluje i o konci Luka Waltona a jeho asistentů v LA Lakers, jejich odchod oddálilo (či dokonce zrušilo) nečekané rozhodnutí Magica Johnsona opustit pozici klubového prezidenta.