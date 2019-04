Býval jsem šťastnější. Magic Johnson prchá z pozice prezidenta Lakers

Lakers ji zakončili domácí porážkou 101:104 s Portlandem.

Již šestým rokem v řadě bude slavný klub v bojích o titul chybět, k postupu do play off mu nepomohl ani letní příchod hvězdy LeBrona Jamese, na vině jsou hlavně četná zranění opor.

„Končím. Chci mít zase ze života radost jako předtím. Byl jsem šťastnější, když jsem nebyl prezidentem,“ řekl devětapadesátiletý Johnson novinářům na narychlo svolané tiskové konferenci. Majitelka klubu Jeanie Bussová ani generální manažer Rob Pelinka o jeho rozhodnutí dopředu nevěděli.

Magic Johnson končí v LA Lakers jako prezident:

Do funkce Johnson nastoupil v březnu 2017 ve snaze Lakers oživit, ale úspěchy nepřišly. Podle informací ESPN už několik týdnů nemluvil s koučem Lukem Waltonem.

Zda zůstane Walton, není jasné. Jeho svěřenci zakončili další nepovedenou sezonu s bilancí 37 výher a 45 porážek a do play off měli daleko.

Lakers jsou jedním z nejúspěšnějších klubů v historii NBA. Ligový titul získali šestnáctkrát, lepší jsou pouze Boston Celtics (17). Naposledy byli Lakers mistry v roce 2010.

Johnson odehrál za klub na pozici rozehrávače třináct sezon v letech 1979 až 1991. V roce 1991 jako první světově proslulý sportovec přiznal, že je HIV pozitivní a přerušil kariéru. O rok později se ještě představil na olympijských hrách v Barceloně a s americkým Dream Teamem slavil zlato.

Rok 1991: Magic Johnson oznamuje, že je HIV pozitivní:

V roce 1994 se krátce vrátil do Lakers na pozici dočasného trenéra, o dva roky později ve slavném kalifornském klubu oživil hráčskou kariéru, stihl 32 zápasů základní části a první kolo play off, ve kterém on a jeho tým nestačili na Houston.