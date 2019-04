Magic Johnson poradil a Spartans překazili jízdu superfavoritovi

Michigan State už letos získal trofej pro šampiona konference Big 10, ačkoliv si na konci ledna klíčový hráč Joshua Langford poranil kotník a přišel o zbytek sezony.

„Joshua basketem žije. I přes zranění je nadále s týmem a zapojuje se do denních činností. Dal jsem mu na starosti nějaké věci, které se týkají strategie. Na začátku byl tichý, ale minulé léto dospěl do pozice lídra,“ popsal ztrátu své hvězdy protřelý trenér Tom Izzo.

Michigan State se musel také vypořádat se ztrátou Kyla Ahrense, i on si poranil kotník. Stalo se tak v konferenčním finále, ve kterém se Spartans utkali s rivaly z univerzity Michigan.

Citelné oslabení však tým zvládl nahradit týmovostí a soudržností, na což upozornil i Izzo: „To je prostředí, které jsme jako tým vytvořili. Náš tým je o bratrství. Každý pomáhá každému. Když v průběhu roku přijdou zranění, tak vás buď posílí, nebo zlomí. Nás díky důvěře a poutu posílila.“

Legendární Magic Johnson, který dres univerzity Michigan State oblékal dva roky a dosáhl s ním až na titul NCAA, se osobně přiletěl na utkání play off proti Duke podívat.

Nejenže strávil s týmem nějaký čas v šatně před zápasem, ale zapojil se i do tréninku. Asi nikoho nepřekvapí, že to, co Johnson sparťanům poradil, fungovalo. Magic zdůraznil důležitost bodů z protiútoků; Michigan State ovládl tuto kategorii poměrem 15:0, což hrálo při triumfu 68:67 stěžejní roli.

Momenty ze zápasu Michigan State - Duke:

Tým na hřišti vede rozehrávač Cassius Winston, který byl letos zvolen nejlepším hráčem konference a byl také zařazen do nejlepší pětky celé NCAA. Jeho výkony jsou důvodem, proč se Michigan State dostal až na závěrečný turnaj.

„Neskutečně se zlepšil v obraně a je velmi efektivní,“ chválil svou hvězdu Izzo. „Bez něj bychom tu nebyli. Věděl jsem, že má potenciál být naším nejlepším hráčem od doby Magica Johnsona, ale i tak mě překvapil.“

Magic Johnson mezi fanoušky své Michigan State a Duke

Winston a spol. se pokusí dostat do pondělního finále před Texas Tech Red Raiders, kteří vyřadili Gonzagu. Pokud by Michigan State letos získal titul vítěze NCAA, stalo by se tak přesně 40 let poté, co trofej nad hlavu zvedl již zmíněný Magic Johnson.