Březnové bláznovství roztáčí v kabině českého mistra sázkařskou vášeň

Už jde o tradici. Všichni hráči dali před začátkem play off peníze do banku a vyplnil kompletního pavouka všech čtyř play off divizí a následného Final Four.

Každé kolo je bodově ohodnoceno. Za správně odhadnutého postupujícího z prvního kola jsou dva body, za odhadnutí celkového vítěze je 64 bodů. Autor nejlepších tipů získá celý bank.

Vše vyhodnocuje Vojtěch Hruban.

„Je to taková příjemná zábava v tomto období. Je to docela zajímavé, celý měsíc je o čem se bavit, protože šance se neustále přelévají,“ řekl Hruban, který tradici v týmu zavedl. „Vyplňujeme to podle pavouka a oficiálních pravidel ze stránek NCAA. První kola jsou celkem o ničem. Je to o tom trefit Final Four a pak vítěze,“ dodal.

Během sezony nemají hráči moc čas sledovat jiné soutěže, natož univerzitní ligu. A tak jde vyloženě o tipování na základě statistik. „Pro většinu kluků je to jen vybírání z čísel a týmů, které nikdy neviděli hrát. Takže si každý najde své favority a sem tam přidá nějaké překvapení,“ popisoval Hruban.

Letos ale tipování vítěze usnadňuje, že vznikl celosvětový povyk kolem univerzity Duke, za kterou hraje Zion Williamson, očekávaná budoucí hvězda NBA. Za spoluhráče má navíc další dva velké talenty R. J. Barretta a Cama Reddishe. Duke je tak jasným favoritem na celkové vítězství.

„Letos byl takový povyk kolem Duke, že 70 procent lidí dalo na výhru Duke. Sem tam se objeví nějaký hráč, který už na univerzitě takto vyčnívá jako Williamson. Většinou je to kvůli atletičnosti a smečím. Letos je Duke opravdu nabitý, tři jeho hráči budou hvězdy NBA, což se jen tak nevidí. Ale pořád musejí vyhrát šest zápasů. A nepovede se jeden poločas a je konec,“ upozornil Hruban.

To se Duke málem stalo už ve druhém kole, když postoupilo přes UCF po těsné výhře 77:76.

Vojtěch Hruban v reprezentační formě

„Je to zrádné, March Madness je obrovsky nevyzpytatelné. Šance, že trefíš všech 53 zápasů, je hrozně malá. Stačí jedna střela tady, jedna tam a je to najednou úplně jiný turnaj. To přidává hodně na atraktivitě. A že má osm lidí u nás v týmu stejného vítěze, tak to bude ještě zajímavé. Kdyby Duke vypadl ještě před Final Four, tak polovina tiketů se může vyhodit z okna,“ dodal Hruban.

Celkový vítěz NCAA bude znám 8. dubna.