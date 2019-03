Michael Myers slibuje horor: Češi, budete to mít hodně těžké

Myersův Halloween Když se řekne Myers, vybaví se křestní jména Michael či Mike. Kvůli bezcitnému řezníkovi z hororové série Halloween. A také kvůli komikovi, jenž vynikl jako Austin Powers či Wayne Campbell. Nymburskému Mikovi Myersovi lidé při rozhovorech připomínají hlavně hororového antihrdinu. A on to párkrát podpořil: „Chodil jsem na Halloween v Myersově masce. A jelikož jsem hodně vysoký, vypadal jsem jak on. Celý v černém a jen ta bílá maska. Lidi se mě báli.“ Ale jinak ho spojení s popkulturou moc netěší. „Já jsem to jméno dostal po svém otci. A ten to jméno dostal od babičky ještě předtím, než se ten film objevil poprvé v kině,“ vysvětluje Mike junior.