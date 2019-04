Zion, vyvolený s míčem. Začne velkou kariéru proti Česku?

A nyní je z něj skutečně další vyvolený - aspoň pro svět basketbalu. Až tak, že může předvést unikátní kousek. Mimořádný atlet se prakticky s jistotou brzy stane jedničkou draftu NBA a dle listu New York Times zaujal i šéfy americké reprezentace. Natolik, že zvažují jeho nominaci mezi dvanáctku borců pro zářijové mistrovství světa v Číně!

Znamenalo by to, že by hvězdička slavného univerzitního týmu Duke naskočila do reprezentace bez jediného předchozího profesionálního startu. A také to, že by kariéra Pana Speciálního začala proti Česku.

Právě s ním totiž další z nástupců Dream Teamu zahájí v Šanghaji extrémně sledovanou cestu za zlatým hattrickem. LeBron James oznámil, že dá přednost natáčení pokračování kultovního filmu Space Jam, portfolio je ovšem i tak širé jako oceán.

Hvězda vedle hvězdy - a mezi nimi mládenec, který teprve v červenci oslaví 19. narozeniny? Kupodivu to není zase tak bláznivá myšlenka, jak by se mohlo zdát.

Zaprvé: Williamson je opravdový kanón. Mládežnický trenér Roy Williams jej označil za nejlepšího středoškoláka od časů Michaela Jordana - oba jsou koneckonců rodáci ze Severní Karolíny. Tamní noviny Lexington Herald-Leader zase nejsou žádným lokálním plátkem, ve vitríně mají Pulitzerovy ceny a reportér Scott Fowler pro ně píše od roku 1994.

Když on spatřil Williamsona, vzpomněl si, jak se vypravil do Ohia na školou povinného teenagera jménem LeBron James: „Ty pocity se mi hned vrátily. LeBron byl tehdy mnohem lepší tvůrce hry, byl také vyšší a silnější. Ale Zion je zase o třídu dynamičtější smečař. Přijde mi, že jeho cílem je zasmečovat pokaždé jinak.“

To bylo před dvěma lety, od té doby Williamson narostl na 201 centimetrů a osvalil se na horentních 129 kilogramů, což by z něj činilo jednoho z nejtěžších hráčů NBA.

„Měl by mít svého osobního kuchaře. S jeho somatotypem naberete raz dva,“ řekl o něm osobní kouč basketbalistů NBA David Nurse; jiným však konstitucí připomíná titána Charlese Barkleyho a vrstevníky kombinací síly a dynamiky válcuje. Nejšťastnější z týmů na draftu 2019 už se na něj dopředu těší.

A zadruhé: Američané mají v tomto směru docela tradici. Už do prvního Dream Teamu z Barcelony 1992 patřil Christian Laettner, tehdy také univerzitní hvězda Duke - jako pocta úrovni vysokoškolského basketbalu. Prožil solidní kariéru, ale stoprocentně tenhle tah nevyšel: jako jediný ze zlaté dvanáctky neskončil v Síni slávy a zpětně lze kroutit hlavou, že dostal přednost před Shaquillem O’Nealem.

Podobný tah přišel o rovných dvacet let později, kdy si olympijské zlato z Londýna 2012 pověsil na krk Anthony Davis - stejně jako Williamson do té doby nesehrál jediný profiduel. Dnes je z něj megahvězda s platem 27 milionů dolarů.

Jestli hocha s biblickým jménem čeká podobně raketový vývoj, v tom může být jasněji už brzo. Klidně hned po zápase proti Česku.