Smělé ambice jindřichohradeckého novice: vyhlíží zisk medaile i Evropu

Už jsem přesluhoval tři roky, říká Zuzák Jeho konec je asi jediná daň za postup do nejvyšší soutěže. Dlouholetá opora Lions Stanislav Zuzák se v klubu přesune do pozice manažera týmu.



Proč jste se rozhodl skončit?

Byla by to ještě výzva, ale už mám svůj věk. Je potřeba se posunout dál. Naskytla se možnost dostat se do managementu klubu, což je práce, kterou jsem vždy chtěl dělat. Nebylo to dlouhé přemýšlení.



Nepřemlouvali vás trenéři?

Ani ne. Gilbert mi sice říkal, že bych ještě hrát mohl, ale už jsem byl nastavený, že končím. Tři roky se snažíme o postup, sice to nevyšlo sportovní cestou, ale stejnou dobu už přesluhuji. V mých 41 letech už je čas dát prostor mladším.

Plánoval jste, že byste se chtěl loučit postupem?

Ano. Chtěl jsem týmu pomoci k návratu. Když se to podařilo, je moje mise úspěšně u konce. Nebudete ani takový žolík pro trenéry?

Myslím, že ne. Nechci přibrat, takže budu chodit běhat a sportovat. Ale věřím, že nebude potřeba, abych se vrátil. Navíc budu mít povinností dost. V pozici manažera týmu jste pár týdnů. Jak si zvykáte?

Už dříve jsem jako hráč pomáhal s věcmi okolo týmu, takže řadu toho znám a zbytek poznávám. Jsem rád, že jsem mohl zůstat u basketu a těším se na novou výzvu. Co plánujete pro fanoušky?

Chceme navázat na to, co se dělalo už dříve. Plánujeme soutěže, různou zábavu pro fanoušky, možná i roztleskávačky. Zapojíme do toho i školy, kterým dáváme pravidelně vstupenky na zápasy. Věřím, že diváci budou lační po basketbalu. Celý region je na nejvyšší soutěž natěšený.