Balvan je pryč, naděje na záchranu Vysočiny v první lize ožila

Kvůli Jihlavě odmítl Kantůrek lepší týmy Pochází z Pardubic a nejvyšší českou basketbalovou soutěž hraje aktuálně za Hradec Králové, přesto si ryzí Východočech Lukáš Kantůrek zamiloval i Vysočinu. Vypomáhat jezdí prvoligové Jihlavě, jejíž dres poprvé oblékal už v sezoně 2017/18.

„Mám to v Jihlavě rád, hodně mi přirostla k srdci,“ prozradil třiadvacetiletý basketbalista, který o uplynulém víkendu pomohl BC Vysočina 32 body k prvnímu vítězství v sezoně. „Myslím, že jsme vyhráli hlavně díky týmovému výkonu. Konečně jsme dobře zvládli celý zápas,“ pochvaloval si Kantůrek. Velmi dobře si v Jihlavě rozumí s trenéry i se spoluhráči. Navíc nikdy nezapomene pochválit zdejší publikum. „Jsou tu strašně fajn diváci,“ hlásil pardubický rodák, který právě i kvůli atmosféře v hledišti odmítl před sezonou mnohem lukrativnější týmy. „Je pravda, že jsem měl lepší nabídku peněz, ale já to tady mám opravdu rád,“ zopakoval. Basketbal je u Kantůrkových sportem číslo jedna. Lukášův otec hrál rovněž nejvyšší domácí soutěž a dědeček se v roce 1976 dokonce dostal až na olympiádu. „Mě nejprve přihlásili na fotbal, dali mi šanci si vybrat. Jenže já stejně nekopal, míč jsem bral pořád do ruky,“ smál se Kantůrek.