Jindřichův Hradec před sezonou: Nový tým se stejným cílem

V těchto dnech se chtěli připravovat na nejvyšší domácí soutěž. Ale bohužel. Jindřichohradečtí basketbalisté se mezi elitu na jaře neprobojovali, a proto se teď chystají na další rok v první lize.

Ale už s výraznými změnami. Jihočeský klub se po minulé neúspěšné sezoně spojil s pražskou mládežnickou akademií GBA Europe. Nový tým se teď jmenuje GBA Lions a jeho cíl je jasný. Zase hrát domácí nejvyšší mužskou soutěž. K tomu má pomoci i nový kouč. Místo dlouholetého hradeckého trenéra Karla Forejta tým povede Julian Beťko.

„Trénujeme spolu zatím jen chvíli, začali jsme pozdě. Takže opravdu začínáme s nácvikem herních variant a podobně,“ říká Beťko k aktuálnímu programu GBA Lions. „Ale s přístupem hráčů jsem spokojený. Tým budeme ladit postupně během sezony,“ doplňuje.

Rozpis začátku I. basketbalové ligy mužů Litoměřice – GBA Lions 20. 9.

GBA Lions – USK Praha B 27. 9.



Košíře – GBA Lions 4. 10.

GBA Lions – Liberec 11. 10.

Polabí – GBA Lions 18. 10.

Sokol Pražský – GBA Lions 25. 10. GBA Lions – Písek 1. 11.

Vyšehrad – GBA Lions 8. 11.

GBA Lios – Plzeň 15. 11.

GBA Lions – Litoměřice 22. 11.



Pozn.: Domácí zápasy začínají v 19 hodin.

Z toho z minulé sezony zbylo v klubu jen pár hráčů. „Zatím je jisté, že u nás zůstávají Stanislav Zuzák, Jan Tomanec, Vojtěch Novák, Štěpán Picka a Robert Bzonek. Lukáš Stegbauer a Jiří Šoula budou dál hostovat v týmech NBL. Naopak z Brna bude u nás i letos hostovat Radek Farský. Potom jednáme o návratu našeho odchovance Štěpána Borovky. K tomu připočítejte tři hráče z akademie,“ zmiňuje předseda výkonného výboru klubu Radek Novák některá jména a dodává, že klub plánuje v průběhu sezony přivést do týmu ještě jednoho Američana. Celkově tak bude mít dva zahraniční hráče, víc jich pravidla nedovolují. První zápas sezony odehrají zítra v Litoměřicích. O týden později se pak nový tým poprvé ukáže domácím divákům. Duel s USK Praha B začne ve sportovní hale v 19 hodin.

„Diváky chceme především nalákat na to, že v Jindřichově Hradci uvidí kvalitnější basketbal. Pod hlavičkou našeho klubu se bude hrát v Jindřichově Hradci nejenom první, ale i druhá liga mužů,“ vypočítává Novák s tím, že to ale ještě není kompletní výčet.

Kromě postupu do NBL plánuje jihočeský GBA Lions dominovat i v mládežnickém basketbalu. „Budeme hrát i nejvyšší domácí soutěž juniorů do devatenácti let. V ní působí mnoho současných juniorských i budoucích seniorských reprezentantů, takže by divákům rozhodně neměla uniknout. Navíc bývalý tým GBA bude v této extralize obhajovat titul,“ zve Novák.

Podle jednoho ze šéfů klubu se zatím změny osvědčily a vše funguje. „Jsem z toho všeho nadšený. Spojení dvou týmů přineslo do našeho klubu výrazný impulz. Když jsem viděl tréninkový proces kolegů z GBA, tak jsem hned věděl, že nový tým bude mít ohromný potenciál. Už se moc těším, až to celé vypukne,“ podotýká Radek Novák.