Jihočeši jako vládci první ligy? Písek ještě neprohrál, GBA je favoritem

Fanoušci se mají na co těšit. Alespoň ti, kteří sledují jihočeský basketbal. Hráči Písku i Jindřichova Hradce ukázali sílu už v minulé sezoně. A letos navíc dokončují proměnu, po níž by měly oba kluby hrát o nejvyšší příčky.

Jindřichův Hradec měl v uplynulém ročníku jasný cíl. Vrátit se po sestupu zpět do nejvyšší soutěže. Jenže to se mu nepovedlo, a tak se sloučil s klubem GBA Europe, s nímž bojoval v baráži o NBL. Klub se nyní jmenuje GBA Lions Jindřichův Hradec.

Po transformaci zůstali v nově vytvořeném družstvu vybraní hráči a skončil dlouholetý trenér Karel Forejt, jehož nahradil Julian Beťko, slovenský kouč se zkušenostmi z amerického basketbalu.

Jindřichův Hradec vstupoval do soutěže jako velký favorit a první kolo hrál v Litoměřicích. Jenže přišla nečekaná prohra 92:93 v prodloužení.

„Pro první zápas jsme měli problémy s kádrem a to byl hlavní důvod neúspěchu. Po špatném úvodu jsme se zvedli, rozhodovalo se až v prodloužení. Tam na nás přišla únava, která vše rozhodla,“ uvedl trenér Beťko.

Ve druhém kole byl odložen domácí zápas s B-týmem USK Praha. Hradec to využil na další přípravu. „Byli jsme za to opravdu rádi. Potřebujeme ještě trochu času, aby se hráči sehráli a pochopili, co po nich chceme. Potrénovali jsme a pomohlo to.“

Jihočeši tak hráli až po týdenní přestávce v hale pražských Košířů a vyhráli do té doby největším rozdílem soutěže 107:53. Tým bodově vedl Kijuan Jakeem Arrington, který zaznamenal 28 bodů. „Kluky jsme dokázali na zápas dobře připravit. Měli jsme energický vstup do utkání a i přes vedení se stále snažili na soupeře tlačit a hrát fyzicky. Navíc ve druhém poločase jsme měli i dobrou úspěšnost trojek,“ těšilo Beťka.

Velká proměna je téměř dokončena. Na týmu se to ve druhém zápase projevilo. „Ale ani zdaleka ještě nejsme tam, kde bychom chtěli a hlavně měli být,“ dodal kouč.

Vzestup Lions potvrdili v pátek, kdy v prvním domácím zápase sezony deklasovali liberecké Kondory 106:52. Jihočechy hnalo za vítězstvím přes 400 fanoušků. „Moc jsme se na ně těšili a jsme rádi, že nás podporují ve velkém počtu,“ dodal trenér.

Po vysoké výhře se Jindřichův Hradec dostal na dělené 5. místo a je jen otázkou dalších kol, kdy se vyšvihne až na samou špičku. Navíc má zápas k dobru.

Písek má čtyři výhry a vede

Všechna čtyři kola první ligy odehráli Sršni Písek, kteří na úvod soutěže ani jednou nezaváhali. Doma porazili Litoměřice 92:72, venku pak Plzeň 94:77 a USK Praha B 89:78. V pátek doma neměli daleko ke stovce a pražský Basket Košíře zdolali 97:68.

Hlavně výhra nad zálohou USK je pro Jihočechy velké povzbuzení. Zápas musel Písek otáčet. Před poslední částí prohrával o pět bodů - 60:65.

„Tým ukázal vnitřní sílu. Třicet minut jsme dotahovali, vedení se pak přelévalo ze strany na stranu. Víceméně si nikdo nevytvořil větší náskok. V poslední čtvrtině jsme zapnuli v obraně a vyrovnali se fyzicky daleko lepšímu soupeři. Dostali jsme jen 13 bodů a z toho bylo asi pět až v poslední minutě. Měli jsme výbornou obranu, semkli jsme se a útok pak už přišel sám. Kluky chválím,“ uvedl písecký trenér Jan Čech.

Písek má skvělý vstup do sezony a jako jediný tým má stoprocentní bilanci. „Vzhledem k tomu, že jsme na začátku naší cesty a tým prochází určitou revolucí, jdeme do každého zápasu s velkou pokorou. Možná nás někdo bere jako favorita, ale úroveň první ligy jde lehce nahoru. Musíme hrát naplno všech 40 minut a ve velké zátěži odevzdat maximum. Porveme se o každé další vítězství, sílu na to máme.“

Písečtí trenéři Miroslav Janovský (v popředí) a Jan Čech

Písek si může věřit. V dosavadních zápasech se mu dařilo v útoku i obraně a po loňském třetím místu ukazuje, že i letos bude mířit na podobné příčky, nebo klidně i výš.

„Nechci po čtyřech zápasech říkat něco unáhleného. Teď si užíváme vstupu do sezony a snažíme se, aby naše hra bavila lidi i trenéry a hráče. Na řeči kolem sezonních cílů je brzo,“ dodal ještě Čech.

I Písek, který může být černým koněm soutěže, prošel v létě proměnou a tým si na nové věci zvyká. Trenérský tým zabudovává do zkušenějšího jádra kádru své úspěšné dorostence. „A dostávají v zápasech významnou roli po boku osvědčených hráčů,“ upřesnil trenér strategii klubu. „Přiznám se, že před sezonou jsme úplně nevěděli, co od toho čekat. Výsledek je zatím velké a příjemné překvapení.“

Oba jihočeské kluby mají dobře našlápnuto, aby první lize klidně vládly. Povede se to? Velký test formy bude pro oba kluby první letošní derby. Odehraje se 1. listopadu v hale GBA.