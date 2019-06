Dvojnásobná síla a nové nadšení. Lions se sloučí s konkurenčním GBA

Basketbalisté od rakouských hranic a členové mezinárodního projektu z pražských Stodůlek budou od nynějška spolupracovat, aby vytvořily co nejsilnější tým, který se probojuje do nejvyšší soutěže.

Akademie, která vychovává talentované hráče z Česka i dalších evropských zemí, se totiž stěhuje z hlavního města na jih Čech.

„Dohodli jsme se s GBA na tom, že se přesune do Jindřichova Hradce,“ potvrdil generální manažer hradeckých Lions Radek Novák.

Ještě v polovině minulého týdne mluvil o několika možnostech vývoje situace basketbalu ve městě s tím, že rozhodně chce bojovat o postup. Teď už mají u Vajgaru jasno, jakou cestou se uberou.

„Potkávali jsme se ve finále první ligy i v baráži, tak se k nám dostala informace, že se chce GBA přestěhovat. Poté, co jsme ani jeden neuspěli v boji o NBL, jsem jim navrhl, jestli by nechtěli jít do Jindřichova Hradce,“ upřesnil Novák. „Jsme basketbalové město s velmi dobrým zázemím a přišlo mi, že spojením našich možností a možností, které má GBA s jejich trenéry a kontakty, může vzniknout něco, co by mohlo dobře fungovat.“

„Jsme nadšení ze zázemí a energie“

Pak byla řada na GBA, která vybírala z několika lokalit, ale nakonec se její vedení rozhodlo pro jih Čech.

„Jsme předběžně dohodnutí na spolupráci. Detaily se teď dolaďují. Můžu říct, že jsme nadšení ze zázemí a basketbalové energie ve městě. Když se spojí jejich a naše know-how, mohl by vzniknout dobrý basketbalový produkt, ze kterého bude těžit celý Jindřichův Hradec a v budoucnu i český basketbal,“ doplnil ředitel GBA a její hlavní trenér Julian Beťko.

Oba týmy v současnosti ladí detaily spolupráce a podle Radka Nováka by vzhledem k termínům přihlášek do soutěží měly mít jasno na konci příštího týdne.

„V GBA mají extrémně dobré talenty. Účastník první ligy ale může mít maximálně dva cizince, takže potřebujete český kádr. Ten my máme, doplníme ho talenty z akademie a cizinci, o kterých budeme jednat. Věřím, že sestavíme nejsilnější možný tým pro to, abychom postoupili do nejvyšší soutěže,“ nastínil Radek Novák, jak by mohlo mužstvo pro nadcházející sezonu vypadat.